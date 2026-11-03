معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت داده‌ها و اطلاعات مکانی در برنامه‌ریزی و حکمرانی کشور گفت: سازمان نقشه‌برداری کشور به دلیل جایگاه حاکمیتی و اهمیت مأموریت‌های خود باید در کنار سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد تا این مجموعه‌ها به‌صورت مکمل یکدیگر فعالیت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با حضور در جمع مدیران و کارشناسان سازمان نقشه‌برداری کشور، ضمن آشنایی با مأموریت‌ها و ظرفیت‌های این سازمان، در جریان نقش محوری آن در تولید داده‌ها و اطلاعات مکانی و تأثیر این اطلاعات در برنامه‌ریزی برای توسعه و صیانت از منافع و منابع ملی قرار گرفت.

عارف در این نشست، شناخت دقیق سرزمین را زیربنای حکمرانی مؤثر دانست و اظهار کرد: سازمان نقشه‌برداری کشور به دلیل اهمیت و جایگاه حاکمیتی خود باید در کنار نهاد متولی برنامه‌ریزی کشور، یعنی سازمان برنامه و بودجه، قرار گیرد تا این مجموعه‌ها بتوانند به‌صورت مکمل یکدیگر فعالیت کنند.

وی شناخت دقیق سرزمین را از الزامات حکمرانی مؤثر و صیانت از منافع ملی و ارضی کشور برشمرد و بر ضرورت توجه به اطلاعات مکانی در تصمیم‌گیری‌های کلان تأکید کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین مکان‌یابی دقیق در برنامه‌های توسعه‌ای و آمایش سرزمین را ضروری دانست و بر توسعه پهنه‌های صنعتی متناسب با ظرفیت‌های واقعی کشور تأکید کرد.

عارف با اشاره به وجود انواع مخاطرات طبیعی در کشور، مدیریت مسئله فرونشست زمین را بسیار حائز اهمیت توصیف کرد و گفت: این پدیده علاوه بر کلان‌شهرها، در دشت‌ها و مناطق روستایی نیز وجود دارد و برای مدیریت آن باید تصمیمات راهبردی اتخاذ شود.

وی افزود: خوشبختانه سازمان نقشه‌برداری کشور با نگاه علمی، پایش موضوعات حوزه نقشه و اطلاعات مکانی را با جدیت دنبال می‌کند و با تهیه و ارائه گزارش‌های فنی به مراجع ذی‌صلاح، در این زمینه به‌خوبی ایفای نقش کرده است.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: انسجام و تاب‌آوری امروز جامعه مرهون خون رهبر شهید انقلاب است. افتخار می‌کنیم که رهبری داشتیم که از برجستگی‌ها و ویژگی‌های ممتازی برخوردار بودند. شهادت ایشان برای ما ضایعه‌ای سنگین و بزرگ بود، البته برکت خون این شهید، پایداری، تاب‌آوری و انسجامی است که امروز در صحنه جامعه شاهد آن هستیم.

داده‌ها، دو چشم بینای نظام برنامه‌ریزی کشور هستند

در ادامه این نشست،  پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با تأکید بر اهمیت داده‌ها در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری اظهار کرد: امروز دیگر نمی‌توان بدون چشم بینا حرکت کرد و اگر در تاریکی حرکت کنیم، باید هزینه‌های فراوانی بپردازیم. چشم بینا در دنیای امروز صرفاً چشم فیزیکی نیست، بلکه دنیایی از داده‌هاست و حکومتی که بتواند بر داده‌ها حکمرانی کند، قادر خواهد بود واقعیت‌ها را ببیند و به‌جای حرکت در تاریکی و ظلمات جهل، مسیر خود را با روشنایی انتخاب کند.

وی با اشاره به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور در زمینه برنامه‌ریزی، تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولی برنامه‌ریزی کشور، طبیعتاً به دو چشم بینا نیاز دارد تا بتواند وضعیت کشور را به‌درستی رصد کند و بر اساس آن تصمیم بگیرد.

پورمحمدی افزود: یکی از این چشم‌ها باید داده‌های خانوار را در سراسر کشور جمع‌آوری کند و دیگری از طریق نقشه‌برداری، اطلاعات مکان‌محور را به‌صورت مستمر در اختیار نظام برنامه‌ریزی قرار دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: زمانی که هم به اطلاعات خانوارها و داده‌های کلان اقتصادی مجهز باشیم و هم اطلاعات مکان‌محور را با استفاده از ظرفیت سازمان نقشه‌برداری کشور در اختیار داشته باشیم، امکان برنامه‌ریزی بهتر فراهم می‌شود؛ در این شرایط اطلاعات تجمیع و تحلیل شده، روندهای گذشته مشخص می‌شود و امکان آینده‌نگری نیز فراهم خواهد شد.

ارائه بیش از ۶ میلیون تصویر هوایی در آرشیو سازمان نقشه‌برداری

در بخش دیگری از این نشست، صیدایی، رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور، ضمن خیرمقدم به معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به اهمیت حکمرانی داده‌محور و اطلاعات مکانی، نقش این سازمان را در این زمینه بسیار تأثیرگذار و راهبردی دانست.

وی با اشاره به تحولات پرشتاب دنیای امروز اظهار کرد: تحولات سریع و گسترده جهان، مدیریت علمی را ضروری کرده است و شالوده مدیریت، یعنی برنامه‌ریزی، به اطلاعات و داده‌های دقیق، صحیح، روزآمد و اطمینان‌بخش نیاز دارد.

صیدایی دستاوردهای شاخص سازمان نقشه‌برداری کشور در دولت چهاردهم را تشریح کرد و عملیاتی شدن هواپیمای عکسبرداری سازمان پس از هشت سال، کسب مرجعیت بین‌المللی سازمان در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی با مصوبه هیئت وزیران، تهیه نقشه ۳۵۰ شهر برای سرشماری ثبتی‌مبنای مرکز آمار ایران، ارائه ۳۵۰ هزار چارت دریایی و تهیه نقشه پایه ملی کشور را از جمله این اقدامات برشمرد.

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور این دستاوردها را حاصل همراهی هیئت دولت و تلاش مجموعه کارکنان این سازمان دانست و با تأکید بر برخورداری این مجموعه از بیش از ۷۰ سال تجربه در تولید نقشه و داده‌های مکانی مورد نیاز کشور گفت: سازمان نقشه‌برداری کشور غنی‌ترین آرشیو ملی نقشه و اطلاعات مکانی را در اختیار دارد که شامل بیش از ۶ میلیون تصویر هوایی از دهه ۳۰ شمسی تاکنون است.

وی با بیان اینکه سازمان نقشه‌برداری کشور متولی تدوین ۲۳ عنوان اطلس ملی است، افزود: این اطلس‌ها در حال تبدیل شدن به اطلس‌های پویا هستند. همچنین این سازمان مرجع ملی تعیین چارچوب مختصاتی و مرجع ملی راهبری و نظارت بر فعالیت‌های نقشه‌برداری کشور است.

صیدایی همچنین سازمان نقشه‌برداری کشور را مرجع ملی سامانه زیرساخت داده مکانی (SDI) معرفی کرد و گفت: در حال حاضر ۲۵ هزار لایه اطلاعات مکانی از سوی ۶۰۰ دستگاه در این سامانه به اشتراک گذاشته شده است که این ظرفیت، نقشی منحصربه‌فرد در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور دارد.

**رونمایی از نسخه انگلیسی اطلس تاریخ ایران و نقشه برجسته کشور**

در حاشیه این نشست، با حضور دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، دکتر پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و دکتر صیدایی، رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور، از نسخه انگلیسی اطلس تاریخ ایران و نقشه برجسته ایران رونمایی شد.

اطلس تاریخ ایران از مجموعه اطلس‌های ملی کشور است که دوره‌های مختلف تاریخی ایران را با جزئیات و مستندات لازم ارائه می‌کند. این اثر با ویژگی‌های خاص و منحصربه‌فرد خود، حاصل چندین سال تحقیق و مطالعه است که با نظارت و کارشناسی ۱۶ تن از استادان برجسته دانشگاه‌ها و محققان شناخته‌شده رشته‌های تاریخ، باستان‌شناسی و جغرافیا تهیه و از سوی سازمان نقشه‌برداری کشور منتشر شده است.

محتوای این اثر شامل متون علمی مبتنی بر تحقیقات و پژوهش‌هاست که با ارائه نقشه‌ها و اطلاعات مکانی دقیق و جغرافیای تاریخی قابل اعتماد، قلمرو ایران را در دوره‌های مختلف به‌دقت بررسی می‌کند. این اطلس ضمن پاسخ‌گویی به بسیاری از مسائل تاریخی، مرجعی مهم برای اهداف آموزشی و پژوهشی به شمار می‌رود.

پس از گذشت حدود سه دهه از انتشار این اثر، نگارش دوم اطلس تاریخ ایران با تدقیق موقعیت‌های مکانی نقشه‌ها و همچنین افزودن منتخبی از نقشه‌های تاریخی خلیج فارس، در راستای صیانت از نام خلیج فارس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین میراث‌های تاریخی ناملموس کشور، برای نخستین بار به زبان انگلیسی تهیه و تدوین شده است.

 

 

برچسب ها: نقشه برداری ، اقتصاد
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