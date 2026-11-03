باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - فشردگی مسابقات لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا در کنار مصدومیت برخی بازیکنان، کار را برای کادر فنی سخت کرده است از سوی دیگر، محدودیت استقلال در استفاده از بازیکنان جدید و شرایط خاص نقل‌وانتقالاتی این باشگاه باعث شده است تا کادر فنی نتواند به‌راحتی برای تمام پست‌ها گزینه‌های جایگزین در اختیار داشته باشد. به همین دلیل، حفظ آمادگی نفرات فعلی و مدیریت دقایق حضور آنها در زمین اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.

در این میان، عملکرد کادر پزشکی و بدنسازی استقلال نیز می‌تواند نقش مهمی در عبور این تیم از مقطع فشرده مسابقات داشته باشد. استقلال برای اینکه در ادامه فصل از رقابت با سایر مدعیان عقب نماند، باید علاوه بر مسائل فنی، توجه ویژه‌ای به ریکاوری بازیکنان و جلوگیری از افزایش تعداد مصدومان داشته باشد.

در مجموع، استقلال در شرایطی به دنبال ادامه روند موفقیت‌آمیز خود در رقابت‌های داخلی و آسیایی است که مصدومیت‌ها و فشار مسابقات می‌توانند به یکی از موانع جدی این تیم تبدیل شوند؛ مسئله‌ای که مدیریت صحیح آن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت آبی‌پوشان در ادامه فصل داشته باشد.