شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری مانور پدافند غیر عامل در شهرستان دیر استان بوشهر را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مانور پدافند غیر عامل با حضور دستکاه‌های امدادی شهرستان دیر در بیمارستان حضرت امام هادی (ع) شهر بردستان برگزار شد. سید علیرضا سجادی زاده با اشاره به وقوع زلزله در بخش بردخون افزود: این حوادث‌ها باید اماده باشیم و الحمدالله در این مانور همه دستگاه‌های امدادی از جمله اداره برق، هلال احمر، شهرداری بردستان. بیمارستان، کادر درمان، آبفا. اداره برق، کلانتری، اورژانس، شرکت گاز نقش موثری ایفا کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - بوشهر

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فیلم اصلی
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مانور پدافند غیر عامل با حضور دستکاه‌های امدادی شهرستان دیر

مانور پدافند غیر عامل با حضور دستکاه‌های امدادی شهرستان دیر

مانور پدافند غیر عامل با حضور دستکاه‌های امدادی شهرستان دیر

مانور پدافند غیر عامل با حضور دستکاه‌های امدادی شهرستان دیر

مانور پدافند غیر عامل

مانور پدافند غیر عامل با حضور دستکاه‌های امدادی شهرستان دیر

مانور پدافند غیر عامل با حضور دستکاه‌های امدادی شهرستان دیر

مانور پدافند غیر عامل

مانور پدافند غیر عامل با حضور دستکاه‌های امدادی شهرستان دیر

مانور پدافند غیر عامل با حضور دستکاه‌های امدادی شهرستان دیر

 برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: سوژه خبری ، برگزاری مانور ، پدافند غیر عامل
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