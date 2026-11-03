شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری مانور پدافند غیر عامل در شهرستان دیر استان بوشهر را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مانور پدافند غیر عامل با حضور دستکاه‌های امدادی شهرستان دیر در بیمارستان حضرت امام هادی (ع) شهر بردستان برگزار شد. سید علیرضا سجادی زاده با اشاره به وقوع زلزله در بخش بردخون افزود: این حوادث‌ها باید اماده باشیم و الحمدالله در این مانور همه دستگاه‌های امدادی از جمله اداره برق، هلال احمر، شهرداری بردستان. بیمارستان، کادر درمان، آبفا. اداره برق، کلانتری، اورژانس، شرکت گاز نقش موثری ایفا کردند.

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منبع: شهروندخبرنگار - بوشهر

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