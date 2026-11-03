باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در فصل جاری با وجود برخورداری از بازیکنان باکیفیت و کسب نتایج قابل قبول در رقابت‌های داخلی و آسیایی، در برخی پست‌ها با کمبود مهره و محدودیت گزینه‌های جایگزین مواجه بوده است. موضوعی که در جریان مسابقات اخیر این تیم نیز خودش را نشان داده و می‌تواند در ادامه فصل به یکی از دغدغه‌های جدی سهراب بختیاری‌زاده تبدیل شود.

یکی از پست‌هایی که استقلال برای تقویت آن نیاز به بررسی بیشتری دارد، دفاع راست است. با توجه به شرایط رامین رضاییان و ابوالفضل زمانی و همچنین مصدومیت سامان تورانیان، استقلال در این منطقه با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است. از طرفی، غیبت صالح حردانی در برخی مسابقات به دلیل محرومیت یا شرایط دیگر می‌تواند این مشکل را تشدید کند و به همین دلیل جذب یک مدافع راست مطمئن می‌تواند در برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی آبی‌پوشان قرار بگیرد.



در خط دفاع نیز استقلال برای داشتن عمق بیشتر در ترکیب خود نیازمند بررسی شرایط بازیکنان فعلی است. حضور مدافعان باتجربه در ترکیب این تیم یک امتیاز محسوب می‌شود، اما مصدومیت یا محرومیت هر یک از آنها می‌تواند دست کادر فنی را برای انتخاب ترکیب اصلی ببندد. به همین دلیل، داشتن گزینه‌های جایگزین در قلب خط دفاع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.



در خط حمله هم استقلال برای ادامه رقابت در دو جبهه داخلی و آسیایی به تنوع بیشتری نیاز دارد. هرچند بازیکنانی مانند یاسر آسانی در هفته‌های اخیر نقش مهمی در گلزنی و خلق موقعیت برای این تیم داشته‌اند، اما اتکای بیش از اندازه به چند مهره هجومی می‌تواند در مقطع فشرده مسابقات مشکل‌ساز شود. افزایش قدرت تهاجمی و جذب بازیکنی که بتواند در موقعیت‌های مختلف به تیم کمک کند، از دیگر مواردی است که می‌تواند مورد توجه کادر فنی قرار بگیرد.



البته شرایط نقل‌وانتقالاتی استقلال نیز موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد. آبی‌پوشان با توجه به محدودیت‌های موجود در پرونده‌های حقوقی و وضعیت ثبت قرارداد بازیکنان جدید، برای تقویت تیم در نیم‌فصل باید ابتدا شرایط قانونی و اجرایی حضور در بازار نقل‌وانتقالات را مشخص کنند؛ بنابراین تصمیم‌گیری درباره جذب بازیکن جدید تنها به نیاز‌های فنی محدود نمی‌شود و مسائل مدیریتی و مالی نیز در آن نقش دارند.



در چنین شرایطی، جلسات احتمالی کادر فنی و مدیران باشگاه برای بررسی نقاط ضعف تیم و تعیین اولویت‌های نقل‌وانتقالاتی می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد. استقلال برای اینکه در نیم‌فصل دوم همچنان مدعی باقی بماند، باید با شناخت دقیق از نیاز‌های خود وارد بازار شود و به جای جذب بازیکنان متعدد، روی پست‌هایی تمرکز کند که بیشترین کمبود را در آنها احساس می‌کند.



در نهایت، پنجره زمستانی می‌تواند فرصت مهمی برای استقلال باشد تا نقاط ضعف ترکیب خود را برطرف کند؛ البته به شرط آنکه مشکلات حقوقی و محدودیت‌های نقل‌وانتقالاتی باشگاه نیز برای استفاده از این فرصت برطرف شود.