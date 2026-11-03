باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ آیین راه‌اندازی مجدد خط تولید شرکت آلیاژکار مبین گستر کرمان با حضور محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، دکتر فدایی، مدیرعامل مؤسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران، دکتر باقری، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه، معصومه فدایی، مدیرعامل شرکت آلیاژکار مبین گستر کرمان و جمعی از مدیران‌عامل شرکت‌های صنعتی و معدنی برگزار شد.

آلیاژکار مبین گستر کرمان، از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه وابسته به مؤسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران، تولید قطعاتی همچون لاینر‌ها و انواع ناخن ماشین‌آلات معدنی را در دستور کار دارد؛ قطعاتی که در عملیات خاک‌برداری و بارگیری مواد معدنی کاربرد دارند.

پس از چند سال توقف فعالیت، با اورهال و بازسازی ماشین‌آلات، زمینه راه‌اندازی دوباره کارخانه ذوب و ریخته‌گری فراهم شد و تولید انواع ناخن ماشین‌آلات معدنی متناسب با نیاز شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت‌های زیرمجموعه، مطابق استاندارد‌های جهانی، در برنامه این مجموعه قرار گرفت.

احیای بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی در کرمان

محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، در حاشیه بازدید از بخش‌های مختلف شرکت آلیاژکار مبین گستر کرمان، احیای واحد‌های راکد و نیمه‌فعال را یکی از راهبرد‌های اصلی استان برای توسعه اشتغال در بخش صنعت و معدن عنوان کرد و گفت: طی دو سال گذشته بیش از ۱۰۰ واحد راکد و نیمه‌فعال در استان به چرخه تولید بازگشته‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی استان برای شناسایی و بازگرداندن واحد‌های صنعتی و مستقر در شهرک‌های صنعتی به چرخه فعالیت، افزود: در شرایط کنونی، فعال‌سازی شهرک‌های صنعتی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، از جمله ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، یکی از نزدیک‌ترین مسیر‌ها برای ایجاد اشتغال است.

استاندار کرمان با اشاره به بازگشت آلیاژکار مبین گستر کرمان به چرخه تولید اظهار کرد: این مجموعه که از زیرمجموعه‌های مؤسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران بوده، اکنون بخشی از نیاز شرکت‌های معدنی استان را تأمین می‌کند و امیدواریم با تداوم این رویکرد، شاهد فعال‌تر شدن صنایع کوچک و متوسط در کرمان باشیم.

بازگشت یک کارخانه به زنجیره صنعت

طالبی در آیین راه‌اندازی مجدد خط تولید این مجموعه نیز با تأکید بر ظرفیت شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران در پشتیبانی از صنایع و معادن استان، فعال‌سازی این مجموعه‌ها را فرصتی برای توسعه اقتصادی و صنعتی کرمان دانست.

وی با اشاره به کمبود صنایع کوچک و متوسط در استان، بر ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و تجربه این مجموعه‌ها برای تکمیل زنجیره تأمین صنایع معدنی و ایجاد فرصت‌های بیشتر اشتغال تأکید کرد.

استاندار کرمان همچنین خواستار بهره‌گیری شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه و واحد‌های زیرمجموعه آن از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری برای تقویت زنجیره صنعتی استان شد.

حمایت با خرید تضمینی معنا پیدا می‌کند

فدایی، مدیرعامل مؤسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران، با قدردانی از تلاش‌های معصومه فدایی در احیای این واحد صنعتی، پشتکار و پیگیری مدیریت شرکت را از عوامل مهم بازگشت آلیاژکار به چرخه تولید عنوان کرد.

وی از شرکت‌های تابعه خواست با خرید تضمینی محصولات آلیاژکار و واگذاری سفارش‌های مرتبط، به تداوم فعالیت و رونق تولید در این مجموعه کمک کنند.

این درخواست، یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در مراسم بود؛ چراکه راه‌اندازی دوباره خط تولید، بدون اطمینان از بازار فروش و سفارش‌های مستمر، تضمینی برای استمرار فعالیت کارخانه نخواهد بود.

کوره روشن شد؛ امید به فردای تولید

معصومه فدایی، مدیرعامل شرکت آلیاژکار مبین گستر کرمان، راه‌اندازی دوباره کوره را فراتر از روشن شدن یک خط تولید توصیف کرد و آن را نمادی از امید، اراده و تلاش دوباره دانست.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان و حمایت مدیرعامل صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه، بر عزم مجموعه برای ادامه مسیر تولید تأکید کرد و گفت: «از نو می‌سازیم، قوی‌تر از همیشه تولید می‌کنیم».

آزمون اصلی پس از روشن شدن کوره

احیای آلیاژکار را نمی‌توان صرفاً با روشن شدن دوباره کوره‌ها سنجید؛ معیار واقعی، استمرار تولید، تأمین سفارش‌ها و حضور مؤثر محصولات این کارخانه در زنجیره صنایع معدنی است. حالا که ماشین‌آلات بازسازی شده و چراغ تولید دوباره روشن شده، نگاه‌ها به حمایت شرکت‌های تابعه و تحقق خرید تضمینی دوخته شده است.

کارخانه از خاموشی برگشته، اما نباید دوباره به نقطه آغاز بازگردد؛ کوره را می‌توان روشن کرد، ماشین‌آلات را می‌توان بازسازی کرد، اما اگر سفارش و بازار نباشد، هیچ شعله‌ای ماندگار نمی‌ماند. این بار باید زنجیره صنعت مس پشت تولید بایستد تا بازگشت آلیاژکار، فقط یک مراسم راه‌اندازی نباشد؛ بلکه آغاز فصلی تازه از تولید پایدار باشد.