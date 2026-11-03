فرماندار گرگان گفت: ۱۵ طرح عمرانی با اعتبار ۲۵۲ میلیارد تومان از محل نشان دار کردن مالیات در گرگان اجرا می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - علی نصیبی در نشست هماهنگی اجرای طرح نشان دار کردن مالیات اظهار کرد: این طرح‌ها در حوزه بهداشت و درمان، ورزش، فرهنگ، عمرانی شهری و روستایی است.

قربان حاجی مشهدی مدیر کل امور مالیاتی استان نیز گفت: اصناف در اجرای طرح نشان دار کردن مالیات، خود می‌توانند انتخاب کنند مالیات شان صرف اجرای کدام طرح  عمرانی استان شود.

اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» را می‌توان فرصتی برای پیوند میان درآمد‌های مالیاتی و نیاز‌های ملموس جامعه دانست؛ طرحی که به مؤدیان اجازه می‌دهد در انتخاب محل هزینه‌کرد بخشی از مالیات خود مشارکت کنند و آثار پرداخت‌هایشان را در قالب طرح‌های مشخص مشاهده کنند.

برچسب ها: مالیات ، نشان دار کردن
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