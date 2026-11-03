رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد واشنگتن پس از توافق با بنیامین نتانیاهو کمک مالی به این رژیم را تا پایان سال جاری میلادی متوقف خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد واشنگتن طبق توافق با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برنامه کمک مالی سالانه ۴ میلیارد دلاری به اسرائیل را تا پایان سال جاری میلادی متوقف می‌کند.

ترامپ در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز مدعی شد اسرائیل با این تصمیم موافق است، زیرا به گفته او، این رژیم بسیار موفق است و دیگر به این کمک‌ها نیازی ندارد!

وی تأکید کرد: «دیگر به اسرائیل پول نخواهیم داد»، اما افزود آمریکا همچنان در صورت نیاز می‌تواند به متحد خود کمک کند.

ترامپ با اشاره به جایگاه اسرائیل در خاورمیانه و همکاری دو طرف گفت: «ما بزرگ هستیم و آنها کوچک»!

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در این گفت‌و‌گو درباره ایران مدعی شد که واشنگتن به موقعیتی که می‌خواسته دست یافته و اکنون می‌تواند با تهران به توافق برسد یا عملیات نظامی خود را ادامه دهد.

وی ادعا کرد به دنبال کشتار شمار زیادی از مردم در ایران نیست، اما اگر لازم باشد، آمریکا اقدامات مورد نظر خود را انجام خواهد داد.

ترامپ بار دیگر مدعی شد نیرو‌های آمریکایی نیروی دریایی و هوایی ایران را نابود کرده‌اند و با بیان اینکه آمریکا دیگر به‌طور فعال به ایران حمله نمی‌کند، گفت آنچه در جریان است «واقعاً جنگ نیست».

او همچنین ایران را کشوری «بسیار سرسخت» توصیف کرد. ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه ادعا کرد که نیرو‌های آمریکایی شب گذشته تأسیسات پدافند هوایی ایران در جنوب را هدف قرار داده‌اند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ ایران
خبرهای مرتبط
آیزنکوت: رفتار نتانیاهو خطری واقعی برای اسرائیل است
لاوروف: درباره گزارش‌ها پیرامون حمله به ایران از آمریکا پیگیری نکردیم
گزارش فارن پالیسی از «قمار بزرگ» ترامپ در صورت حمله مجدد به ایران
درخواست تازه آمریکا از ناتو برای تأمین مالی تسلیحات اوکراین
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۸
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۲ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
یعنی یک تک سلولی هم خودش را اینجوری در معرض سقط شدن قرار نمی دهد! معلوم است که دروغ می گوید چون اگر برفرض محال چنین تصمیم داشته باشد واز همه مهمتر قدرت انجام آن را ! این بار تیر از بیخ گوشش عبور نخواهد کرد مخصوصاٌ که الان در این یکی دوسال اخیر منفور جهانیان هم بخاطر جریان اپستین و مسئول کشتار بیگناهان و کودکان هم شده وعامل گرانی سوخت و مواد غذایی در خیلی از کشورهای جهان، خود این موضوع فضا را برای عوامل موساد جهت عملیات حذف ترامپ بازتر خواهدکرد.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۶ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
ترامپ تو با ایران نمی جنگی با خدا می جنگی پس منتظر باش تا مرگت درس عبرت تاریخ بشود
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۷ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
برای رای اوردن هر دروغی میگه
۲
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۸ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
دقیقا همینه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۸ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
سگ زرد دروغگو..
۲
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۷ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
بجای پول، چیزای دیگه بهش میدی.‌پول برای خرج کردنه دیگه. امان از جمع کردن رای!!!
۲
۸
پاسخ دادن
پارلمان گرینلند توافقنامه امنیتی با آمریکا را تصویب کرد
آیزنکوت: رفتار نتانیاهو خطری واقعی برای اسرائیل است
روسیه کاردار نروژ را احضار کرد
تهدید بمب‌گذاری در یک کشتی تفریحی عازم اراضی اشغالی
آخرین اخبار
روسیه کاردار نروژ را احضار کرد
آیزنکوت: رفتار نتانیاهو خطری واقعی برای اسرائیل است
پارلمان گرینلند توافقنامه امنیتی با آمریکا را تصویب کرد
تهدید بمب‌گذاری در یک کشتی تفریحی عازم اراضی اشغالی
حمایت نهایی اوباما از نامزد دموکرات‌ها در میشیگان
روسیه: رزمایش‌های آمریکا و کره جنوبی در نزدیکی مرز کره شمالی تحریک‌آمیز است
گزارش تهدیدهای بمب‌گذاری در چند فرودگاه اروپا
یمن از حمله به فرودگاه ابها و مواضع نظامی عربستان خبر داد
ادعای ترامپ: دیگر به اسرائیل کمک مالی نمی‌کنیم
نروژ ۱۰۷ میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری دفاعی در اوکراین اختصاص می‌دهد
فرود اضطراری هواپیمای رژیم صهیونیستی در پی تهدید بمب‌گذاری
هزینه انفعال الزیدی مقابل آمریکا را مردم عراق می‌پردازند
لاوروف: درباره گزارش‌ها پیرامون حمله به ایران از آمریکا پیگیری نکردیم
قطر: تلاش‌ها برای توافق ایران و آمریکا ادامه دارد
گزارش فارن پالیسی از «قمار بزرگ» ترامپ در صورت حمله مجدد به ایران
درخواست تازه آمریکا از ناتو برای تأمین مالی تسلیحات اوکراین
ذخایر گاز اروپا در پایین‌ترین سطح از ۲۰۱۳
عربستان مدعی رهگیری یک پهپاد در مکه شد
رقابت میشیگان تحت تأثیر حمایت یک دموکرات از نامزد جمهوری‌خواه
۶ پرونده دموکرات‌ها برای به چالش کشیدن ترامپ در کنگره
آزمونی برای دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ و امید دموکرات‌ها به کنترل کنگره
چین: راهکار نظامی به سود تهران یا واشنگتن نیست
قاضی آمریکایی مانع فشار دولت ترامپ بر ایالت‌ها درباره رأی‌دهی غیرشهروندان شد
«نه به ترامپ» آیزنکوت زیر سایه نتانیاهو نخواهد رفت
رویترز: تهران و واشنگتن از توافق برای پایان جنگ دور هستند
حمله پهپادی اوکراین به پالایشگاه نفت روسیه در یاروسلاول
هانتر بایدن: شکست جمهوری‌خواهان می‌تواند ترامپ را به حمله دوباره به ایران سوق دهد
هشدار آمریکا به شهروندان خود در عربستان درباره خطر حمله به فرودگاه‌ها
احتمال کسب اکثریت هر دو مجلس کنگره آمریکا از سوی دموکرات‌ها در انتخابات سوم نوامبر
محبوبیت ترامپ در آستانه انتخابات به پایین‌ترین حد خود نزدیک می‌شود