باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد واشنگتن طبق توافق با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برنامه کمک مالی سالانه ۴ میلیارد دلاری به اسرائیل را تا پایان سال جاری میلادی متوقف می‌کند.

ترامپ در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز مدعی شد اسرائیل با این تصمیم موافق است، زیرا به گفته او، این رژیم بسیار موفق است و دیگر به این کمک‌ها نیازی ندارد!

وی تأکید کرد: «دیگر به اسرائیل پول نخواهیم داد»، اما افزود آمریکا همچنان در صورت نیاز می‌تواند به متحد خود کمک کند.

ترامپ با اشاره به جایگاه اسرائیل در خاورمیانه و همکاری دو طرف گفت: «ما بزرگ هستیم و آنها کوچک»!

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در این گفت‌و‌گو درباره ایران مدعی شد که واشنگتن به موقعیتی که می‌خواسته دست یافته و اکنون می‌تواند با تهران به توافق برسد یا عملیات نظامی خود را ادامه دهد.

وی ادعا کرد به دنبال کشتار شمار زیادی از مردم در ایران نیست، اما اگر لازم باشد، آمریکا اقدامات مورد نظر خود را انجام خواهد داد.

ترامپ بار دیگر مدعی شد نیرو‌های آمریکایی نیروی دریایی و هوایی ایران را نابود کرده‌اند و با بیان اینکه آمریکا دیگر به‌طور فعال به ایران حمله نمی‌کند، گفت آنچه در جریان است «واقعاً جنگ نیست».

او همچنین ایران را کشوری «بسیار سرسخت» توصیف کرد. ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه ادعا کرد که نیرو‌های آمریکایی شب گذشته تأسیسات پدافند هوایی ایران در جنوب را هدف قرار داده‌اند.

منبع: الجزیره