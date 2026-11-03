سخنگوی وزارت خارجه گفت: موضع ایران درباره فلسطین انسانی و اصولی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - همایش ملی «زنگ بیداری؛ از ایران تا فلسطین» به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، امروز سه شنبه ۱۲ آبان‌ماه در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمدحسن رحیمیان، دبیرکل جمعیت دفاع از فلسطین، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر و اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در این همایش حضور داشتند.

اسماعیل بقائی در این همایش در سخنان کوتاهی با اشاره به مسئله فلسطین گفت: فلسطین مادامی که به این شکل وجود داشته باشد، بزرگ‌ترین رسواکننده ادعا‌های قرن و آمریکا است. از دهه ۱۹۴۰ تا امروز با دو جریان موازی مواجه بوده‌ایم؛ جریانی که بر حق تعیین سرنوشت تأکید دارد و جریانی که مخالف آن است. این خود دلیلی بر جدی نبودن غرب درباره حقوق فلسطینی‌هاست.

وی با بیان اینکه مسئله فلسطین به نگاه ایرانیان بازمی‌گردد که همواره حامی عدل بوده‌اند، افزود: ایرانی‌ها نمی‌پسندند که انسان‌هایی مورد تجاوز و نسل‌کشی قرار بگیرند.

بقائی ادامه داد: موضع ایران درباره فلسطین انسانی و اصولی است؛ زیرا اگر نقض حق تعیین سرنوشت ملت‌ها عادی شود، هیچ هنجاری در دنیا پایدار نخواهد بود. اینکه می‌گوییم موضع ایران برخاسته از روحیه و فطرت ایرانی است، به این دلیل است که حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین باید محقق شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: تک‌تک دولت‌ها طبق حقوق بین‌المللی موظف به تأمین حق تعیین سرنوشت ملت‌ها هستند و کسانی که خلاف این عمل می‌کنند، مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند.

وی با بیان اینکه جنایت و کشتار در کرانه باختری و غزه همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی با برخورداری از مصونیت از مجازات به جنایت‌های خود ادامه می‌دهد. متأسفانه آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی خود مانع حرکت دیوان بین‌المللی دادگستری در این خصوص می‌شوند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تأکید بر موضع ثابت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت فلسطین گفت: اگر نقض حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، غصب سرزمین و نسل‌کشی جایز شمرده شود، هیچ هنجار و قاعده‌ای در جهان پایدار نخواهد ماند.

بقائی اظهار کرد: موضع ایران در قبال مسئله فلسطین، موضعی برخاسته از روح و روحیه ایرانی و مبتنی بر فطرت انسانی است. یکی از دلایل این موضوع، ثبات موضع ایران از ابتدا تاکنون بوده است. همواره تأکید کرده‌ایم که حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین باید محقق شود.

وی افزود: این حق، حقی است که نه‌تنها ملت فلسطین باید از آن برخوردار باشد، بلکه تک‌تک دولت‌ها نیز طبق حقوق بین‌الملل موظف به کمک برای تحقق آن هستند. هر اقدامی که کشور‌ها در راستای دفاع از ملت فلسطین انجام می‌دهند، در واقع اجرای تعهدات حقوقی و بین‌المللی آنهاست و کشور‌هایی که برخلاف این مسیر عمل می‌کنند، مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: فلسطین ، وزارت امور خارجه
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