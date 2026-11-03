باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن روز سه‌شنبه اعلام کرد که این نیرو‌ها فرودگاه ابها در عربستان سعودی، پایگاه هوایی خمیس مشیط و تجمعات نظامی وابسته به عربستان در مناطق رأس‌العاره، المضاربه و استان جوف را هدف قرار داده‌اند.

سریع در بیانیه‌ای گفت که در عملیات نخست، فرودگاه بین‌المللی ابها با یک فروند پهپاد هدف قرار گرفت و به گفته او، این حمله دقیق بود و موجب اختلال در تردد هوایی فرودگاه شد.

وی افزود که در عملیات دیگر، پایگاه هوایی خمیس مشیط با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفت و موشک مستقیماً به هدف اصابت کرد.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن همچنین اعلام کرد تجمعات نظامی عربستان در مناطق رأس‌العاره و المضاربه، وابسته به افسری سعودی به نام بدر الحربی، با چند موشک بالستیک هدف قرار گرفته است.

وی اعلام کرد این حملات تلفات سنگینی بر جای گذاشته و ده‌ها کشته و زخمی، از جمله شماری از فرماندهان، در پی داشته است.

سریع در بیانیه‌ای دیگر از حمله به تجمعات نظامی وابسته به افسری سعودی به نام فارس الشمری در شرق استان جوف خبر داد و اعلام کرد این حمله نیز شمار زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشته و به انهدام و آتش‌گرفتن تعدادی از خودرو‌های نظامی منجر شده است.

منبع: المیادین