علی امینی، فرماندار شهرستان زیرکوه، از پیشرفت چشمگیر عملیات میدانی سرشماری نفوس و مسکن در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا -امینی فرماندار زیرکوه گفت: پس از گذشت ۹ روز از آغاز عملیات میدانی، آمارگیران تاکنون بیش از ۴۳۰۰ مکان را فهرست‌برداری کرده‌اند و اطلاعات ۲۱۱۳ خانوار از مجموع ۲۴۶۰ خانوار منتخب نیز به ثبت رسیده است.

 بر این اساس، شهرستان زیرکوه با ثبت پیشرفت ۸۵ درصدی، در اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن در سطح استان و کشور پیشتاز شده و رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

 فرماندار زیرکوه ضمن قدردانی از مشارکت مسئولانه مردم، از شهروندانی که پیامک تکمیل اطلاعات دریافت کرده‌اند، خواست هرچه سریع‌تر با مراجعه به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» اطلاعات خانوار خود را ثبت کنند.

برچسب ها: سرشماری ، رتبه نخست
خبرهای مرتبط
آغاز پایش زنبورستان‌ها در شهرستان طبس
از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی بیمارستان ۱۶۶ تخت‌خوابی قاینات تا پیشرفت ۶۶ درصدی سرشماری
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛
تالاب کجی نمکزار؛ از آبگیری بیش از هزار هکتار تا خشکی تابستانه و بلاتکلیفی اعتبار ۱۰۵ میلیارد تومانی احیا
برداشت ۱۷۶ تن عسل در خراسان جنوبی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
پاسخگویی به مردم وظیفه شرعی و قانونی مدیران است
قائنات میزبان رویداد «نوجوان سفیر» می‌شود
زیرکوه با پیشرفت ۸۵ درصدی سرشماری، رتبه نخست استان و کشور را کسب کرد