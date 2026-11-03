علی امینی، فرماندار شهرستان زیرکوه، از پیشرفت چشمگیر عملیات میدانی سرشماری نفوس و مسکن در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا -امینی فرماندار زیرکوه گفت: پس از گذشت ۹ روز از آغاز عملیات میدانی، آمارگیران تاکنون بیش از ۴۳۰۰ مکان را فهرست‌برداری کرده‌اند و اطلاعات ۲۱۱۳ خانوار از مجموع ۲۴۶۰ خانوار منتخب نیز به ثبت رسیده است.

بر این اساس، شهرستان زیرکوه با ثبت پیشرفت ۸۵ درصدی، در اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن در سطح استان و کشور پیشتاز شده و رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

فرماندار زیرکوه ضمن قدردانی از مشارکت مسئولانه مردم، از شهروندانی که پیامک تکمیل اطلاعات دریافت کرده‌اند، خواست هرچه سریع‌تر با مراجعه به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» اطلاعات خانوار خود را ثبت کنند.