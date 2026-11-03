مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از میزبانی شهرستان قائنات در رویداد فرهنگی و تربیتی «نوجوان سفیر» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - حجت‌الاسلام والمسلمین سالاری، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، در جلسه شورای اقامه نماز شهرستان قائنات با اشاره به پیام‌های مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت توجه به معنویت، نماز را «اکسیر معنویت و فلاح» خواند و گفت: در جنگ نامتقارن امروز، ما ابزارها و امتیازاتی داریم که دشمن از آن بی‌بهره است؛ «معنویت» و «سد محکم مردمی» از مهم‌ترین این مؤلفه‌های قدرت محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه نماز اکسیژن حیات معنوی است و خداوند در هندسه زندگی، تنوع زیبایی در انواع نمازها قرار داده است، به تشریح جزئیات رویداد «نوجوان سفیر» پرداخت و افزود: این رویداد شامل سه جام با عناوین «سفیر امید»، «سفیر شجاعت» و «سفیر اتحاد»، یک لیگ تخصصی و طرح «نسل کنشگر» است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همچنین با اشاره به ظرفیت حضور ۱۰۰ نفر از مبلغان طرح امین در شهرستان قائنات، بر لزوم هم‌افزایی بیشتر در اجرای کیفی برنامه‌های فرهنگی و دینی تأکید کرد.

یدالله غلام‌پور، فرماندار قاین ضمن گرامیداشت روز دانش‌آموز و یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، به تشریح وضعیت و برنامه‌های حوزه نماز و فرهنگی شهرستان پرداخت و گفت: هم‌اکنون آیین عبادی سیاسی نماز جمعه در ۵ نقطه از شهرستان اقامه می‌شود و ۷۰ مکان ثابت برای برپایی نماز جماعت در مساجد و مدارس فعال است.

غلام‌پور در خصوص برگزاری رویداد «نوجوان سفیر» نیز تأکید کرد: شهرستان قائنات آمادگی کامل دارد تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود، میزبانی این رویداد ارزشمند را به بهترین نحو ممکن به سرانجام برساند.