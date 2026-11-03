باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - جلال دانش، فرماندار شهرستان نهبندان، با تأکید بر اینکه مسئولیت در نظام اسلامی امانتی برای خدمت به مردم است، گفت: پاسخگویی به مردم و پیگیری مشکلات آنان، وظیفه شرعی، اخلاقی و قانونی مدیران است و نباید این مسئولیت را صرفاً به سامانه‌ها و سازوکارهای اداری محدود کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره) و اشاره به مناسبت ۱۳ آبان، اظهار کرد: انقلاب اسلامی عزت، استقلال، آزادی و شرافت را به ملت ایران بازگرداند و مسئولیت در این نظام را از یک امتیاز شخصی به امانتی برای خدمتگزاری تبدیل کرد.

فرماندار نهبندان با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع افزود: مدیران باید بدون توجه به موقعیت اجتماعی، قومی و اقتصادی افراد، با همه مراجعه‌کنندگان با احترام برخورد کنند و حتی در انجام امور اداری، راهنمایی و همراهی لازم را داشته باشند.

دانش با اشاره به اقدامات زیرساختی شهرستان گفت: در حوزه‌های آب، برق، گاز، راه، مسکن و خدمات روستایی اقدامات قابل توجهی انجام شده و بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان پروژه در حوزه آب و فاضلاب شهرستان در حال اجراست. همچنین حفر پنج حلقه چاه جدید برای تقویت منابع تأمین آب نهبندان در دستور کار قرار گرفته است.

وی یکی از موانع جدی توسعه شهرستان را محدودیت اختیارات مدیران شهرستانی و پیچیدگی بروکراسی اداری دانست و تصریح کرد: مدیران در برابر مردم مسئول پاسخگویی هستند، اما باید متناسب با مسئولیت خود از اختیار و امکان تصمیم‌گیری برخوردار باشند. طولانی شدن فرآیندهای اداری و مخالفت‌های غیرکارشناسی نباید موجب دلسردی سرمایه‌گذاران و توقف طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا شود.

فرماندار نهبندان همچنین با اشاره به مشکلات حوزه معدن و حقوق کارگران و نیز مسائل سامانه نانو در توزیع آرد و نان، خواستار پیگیری جدی دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع و جلوگیری از تضییع حقوق مردم شد.

دانش با تأکید بر اینکه سامانه فواد جایگزین مسئولیت ذاتی مدیران نیست، گفت: دستگاه‌های اجرایی باید علاوه بر ثبت و بررسی درخواست‌های مردمی، نتیجه پیگیری‌ها را نیز به اطلاع شهروندان برسانند و در صورت امکان‌ناپذیر بودن درخواست‌ها، دلایل آن را شفاف توضیح دهند.

وی حضور فعال مدیران در تجمعات مردمی و همراهی با مردم را ضروری دانست و افزود: حضور مسئولان در کنار مردم موجب تقویت همدلی و امید می‌شود و باید برای حضور منظم مدیران و پاسخگویی به مطالبات شهروندان برنامه‌ریزی شود.

فرماندار نهبندان در بخش دیگری از سخنانش بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای فصل بارش‌ها تأکید کرد و خواستار بررسی وضعیت آبراه‌ها، جداول، ماشین‌آلات و تجهیزات امدادی و آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان، هلال‌احمر، اورژانس، شبکه بهداشت، بخشداران و دهیاران برای مدیریت حوادث احتمالی شد.

دانش همچنین بر هماهنگی دستگاه‌های فرهنگی برای ساماندهی برنامه‌های مرتبط با شهدای گمنام و رعایت حقوق عمومی تأکید کرد و گفت: استفاده از خودروها و امکانات اداری باید صرفاً در چارچوب مأموریت‌های سازمانی باشد؛ چراکه صیانت از اعتماد مردم و رعایت حقوق عمومی از مهم‌ترین مسئولیت‌های مدیران است