باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی، در همایش ملی «زنگ بیداری؛ از ایران تا فلسطین»، با اشاره به اهمیت هفته استکبارستیزی و جایگاه ۱۳ آبان در تاریخ مبارزات ملت ایران اظهار کرد: سیزدهم آبان نماد حضور دانش‌آموزان در مقابله با دنیای استکبار و یادآور حضور ارزشمند دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و دانشجویان در سال ۱۳۵۸ و همچنین حضور آنان در جنگ، جهاد و شهادت و عرصه‌های اجتماعی در بخش‌های مختلف کشور است.

وی با اشاره به برگزاری زنگ استکبارستیزی در مدارس کشور افزود: فردا ساعت هشت صبح، زنگ استکبارستیزی در مجموعه مدارس آموزش‌وپرورش نواخته می‌شود و قطعاً حضور باشکوه دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم پس از اتفاقات اخیر، متفاوت خواهد بود و با این حضور باشکوه، مشت محکم دیگری بر دهان استکبار خواهیم کوبید.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه جغرافیای زنگ بیداری محدود به ایران نیست، ادامه داد: جغرافیای این زنگ، ایران و تمام ملت‌های مظلوم دنیاست؛ بنابراین اگر سیزدهم آبان را به‌عنوان روز ملی استکبارستیزی مطرح می‌کنیم، دو مسئله وجود دارد؛ نخست اینکه اگر اراده کنیم، با هم باشیم و خدا را داشته باشیم، می‌توانیم در مقابل تمامیت‌خواهی‌ها و زورگویی‌های دنیای استکبار بایستیم و آنها را به زانو دربیاوریم.

کاظمی با اشاره به ایستادگی جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت در برابر قدرت‌های استکباری گفت: جمهوری اسلامی ایران و سرزمین‌های جبهه مقاومت توانسته‌اند در مقابل دنیای استکبار بایستند و امروز شاهد هستیم که این قدرت‌ها در مقابل ملت‌های مقاوم و سربلند ایران، یمن و جبهه‌های مقاومت مستأصل و درمانده شده‌اند. در کانون این مبارزه نیز ملت مظلوم فلسطین قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه تقابل میان جبهه حق و باطل همواره جریان داشته است، اظهار کرد: ملت‌های مظلوم همیشه مورد ظلم واقع شده‌اند و نگاه ما در جبهه حق، حفظ کرامت انسان‌ها و احترام به حقوق اولیه انسان‌ها، به‌ویژه کودکان، نوجوانان و زنان در جای‌جای دنیاست.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به ضرورت هوشیاری و آگاهی نسل جوان در برابر جریان سلطه افزود: همدلی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند؛ ما امروز باید بیدار و هوشیار باشیم و در فضای رسانه‌های ملی و بین‌المللی کنشگری کنیم. باید عمق جنایات آمریکا را به مردم جهان معرفی کنیم و عمق فجایع، بدبختی‌ها، ظلم‌ها و ستم‌هایی را که بر ملت‌های دنیا روا داشته‌اند، به نسل‌های آینده و ملت‌های دنیا به‌درستی منتقل کنیم و از تمام ابزار‌ها در این راه استفاده کنیم.

مسئولیت سنگین نظام تعلیم و تربیت در آگاهی‌بخشی به نسل آینده

کاظمی با تأکید بر نقش نظام تعلیم و تربیت در آگاهی‌بخشی به دانش‌آموزان تصریح کرد: در این مسیر، مسئولیت نظام تعلیم و تربیت سنگین‌ترین مسئولیت و وظیفه است؛ چراکه پرچم‌دار آینده این مسیر، دانش‌آموزان ما هستند.

وی ادامه داد: باید دانش‌آموزانی بیدار، هوشیار، آگاه، مقاوم، جهادگر، مبارزه‌گر، عدالت‌خواه و نجات‌بخش داشته باشیم.

وزیر آموزش‌وپرورش در پایان ابراز امیدواری کرد که با حضور باشکوه دانش‌آموزان، زنگ بیداری، استقامت، عدالت‌خواهی و استکبارستیزی همچنان روشن، پرصدا و برافراشته باقی بماند.

کاظمی همچنین با قدردانی از اقدامات جمعیت هلال‌احمر در کمک‌رسانی به مردم و ملت فلسطین گفت: جلوه‌های زیبایی از همدلی و همراهی و کمک به مردم در اقصی نقاط کشور به نمایش گذاشته شد و جلوه‌های زیبایی از همدلی را در سرزمین مظلوم فلسطین و کمک‌هایی که در آنجا انجام می‌شد، شاهد بودیم. این مقاومت، همدلی و ایستادگی شایسته ملت سربلند ایران است.