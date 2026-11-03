تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الشمال قطر امشب به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی با برتری یک بر صفر استقلال خاتمه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الشمال قطر در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان و از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت عسکر نجف علیف از ازبکستان در ورزشگاه بین‌المللی شهر بصره عراق به مصاف هم رفتند.

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی - روزبه چشمی - عارف آقاسی - سامان فلاح - حسین گودرزی - صالح حردانی - جلال‌الدین ماشاریپوف - امیرمحمد رزاقی‌نیا - اسماعیل قلی زاده- یاسر آسانی و سعید سحرخیزان

ترکیب الشمال: باباکار سک، بایس، پابلو ماری، ترمانینی، سابالی، سیلوا، بن‌عیسی، سعید، بن رمضان، ریاض محرز و بغداد بونجاح

دقایق حساس:

بازی دو تیم از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز شد.

دقیقه ۳: در حالی که بازیکنان استقلال قصد داشتند به سمت دروازه الشمال حمله کنند با دخالت بازیکنان حریف توپ به بیرون رفت.

دقیقه ۴: جلال‌الدین ماشاریپوف هافبک ازبکستانی استقلال پس از برخورد به بازیکن الشمال مصدوم شد اما مصدومیت او جدی نبود.

دقیقه ۵: سامان فلاح از راه دور اقدام به شوت زنی کرد که دروازه‌بان الشمال درازکش توپ را در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۰: بازی آرام دنبال می‌شود و موقعیتی روی دروازه‌ها خلق نشده است.

دقیقه ۱۵: بازیکنان الشمال اولین حمله جدی خود روی دروازه استقلال را انجام دادند که ضربه کات دار و فنی بغداد بونجاح را حبیب فرعباسی به زیبایی مهار و به کرنر فرستاد.

دقیقه ۱۸: بغداد بونجاح بار دیگر برای الشمال صاحب توپ شد و از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که اینبار هم فرعباسی توپ را در اختیار گرفت.

دقیقه ۲۱: اسماعیل قلی زاده از سمت چپ زمین و از فاصله ای دور اقدام به شوت زنی کرد که دروازه‌بان الشمال باز هم توپ‌را در اختیار گرفت.

دقیقه ۲۵: بازیکنان استقلال به حملات خود ادامه دادند و در بیرون محوطه جریمه الشمال توپ به سعید سحرخیزان رسید که شوت محکمی زد که توپ به شکل خطرناکی از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۲۸: بازیکنان الشمال ضد حمله ای را به سمت دروازه استقلال تدارک دیدند که بغداد بونجاح در مصافی تک به تک با فرعباسی قرار گرفت و اقدام به ضربه زدن به توپ کرد که توپ او با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۴۲: پس از موقعیت‌هایی که شکل گرفت بازی بار دیگر آرام شد.

در نهایت نیمه اول با نتیجه تساوی به پایان رسید.

نیمه دوم بازی از ساعت ۲۰:۳۳ آغاز شد.

دقیقه ۵۰: توپ ربایی رزاقی‌نیا از ریاض محرز و در ادامه توپ را به یاسر آسانی رساند و او در ادامه رزاقی‌نیا را در موقعیت تک به تک قرار داد که ضربه این بازیکن را سک دروازه‌بان الشمال به زیبایی مهار کرد و در ادامه مدافع الشمال توپ را دور کرد.

دقیقه ۵۱: بازیکنان استقلال باز هم حمله ای را تدارک دیدند که این بار قلی زاده به سحرخیزان در محوطه شش قدم پاس داد اما ضربه این بازیکن هم به بیرون رفت و در ادامه کمک داور آفساید سحرخیزان را اعلام کرد.

دقیقه ۵۷: در حالی که توپ در اختیار جلال‌الدین ماشاریپوف لود و او قصد داشت به سمت دروازه الشمال برود بن عیسی روی او مرتکب خطا شد و داور به بازیکن حریف کارت زرد داد.

دقیقه ۶۰: در حالی که سحرخیزان می رفت تا با دروازه‌بان الشمال تک به تک شود اما مدافع این تیم با تکل به موقع توپ را دور کرد.

دقیقه ۶۱: صالح حردانی توپ را به محوطه جریمه الشمال ارسال کرد و در حالی که سحرخیزان قصد داشت با سر به توپ ضربه بزند مدافع الشمال او را نقش بر زمین کرد ولی داور دستور به ادامه بازی داد.

دقیقه ۶۸: بازیکنان دو تیم در دو صحنه موقعیت‌هایی را ایجاد کردند که هر دو موقعیت توسط مدافعان دو تیم دفع شد.

دقیقه ۷۶: بایس بازیکن الشمال در بیرون محوطه جریمه صاحب توپ شد و اقدام به شوت‌زنی کرد که توپ او ابتدا به پای سامان فلاح برخورد و در ادامه به تیرک افقی دروازه‌ استقلال برخورد کرد و راهی کرنر شد.

دقیقه ۸۴: بازیکنان استقلال صاحب فرصت شدند و محمدحسین اسلامی توپ را به محوطه جریمه الشمال ارسال کرد اما محمدرضا آزادی که بازیکنی از الشمال او را دنبال نکرده بود نتوانست به توپ ضربه بزند و توپ به بیرون رفت.

دقیقه ۸۸: روی پاس بغداد بونجاح توپ به گوشه محوطه جریمه استقلال جایی که ریاض محرز حضور داشت رسید و او اقدام به شوت زنی کرد که فرعباسی به راحتی آن را در اختیار گرفت.

دقیقه ۹۰: روی شروع مجدد فرعباسی، محمدرضا آزادی روی توپ تاثیر گذاشت و توپ به اسلامی رسید و او یاسر آسانی را در موقعیت گلزنی قرار داد و این بازیکن موفق شد در موقعیتی تک به تک دروازه الشمال را باز کرد تا حساب کار یک بر صفر به سود استقلال شود.

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در دقیقه ۳ + ۹۰، سالابی بازیکن الشمال کارت زرد دوم را دریافت کرد و از زمین بازی اخراج شد.

در نهایت این بازی با برتری یک بر صفر استقلال خاتمه یافت.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۱ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
چرا قهرمانی فصل قبل رو به استقلال نمیدن؟؟ یه دلیل قانع کننده بیارن
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
باز خوبه از شبکه سه پخش شد به جاش یه برنامه درجه سه پخش نکردن خخخخخ
۲
۵
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