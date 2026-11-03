پروژه احداث ساختمان جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سلماس با رویکردی نوین و از طریق مشارکت مستقیم مؤدیان مالیاتی در حال پیشرفت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - محمد فتحی فرماندار سلماس گفت: پروژه احداث ساختمان جدید کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان سلماس در زمینی به مساحت ۷۰۰ مترمربع در دست احداث است، با پیگیری‌های صورت‌گرفته در فهرست طرح‌های نشان‌دار مالیاتی استان در سال ۱۴۰۵ قرار گرفته و مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل آن از محل مالیات‌های نشان‌دار پیش‌بینی شده است، فرصتی ارزشمند که امکان مشارکت مستقیم مؤدیان مالیاتی در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان را فراهم می‌کند.

فرماندار سلماس با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل این پروژه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی شهرستان، مشارکت اصناف، بازاریان، صنعتگران، پزشکان، مهندسان، صاحبان مشاغل و سایر مؤدیان مالیاتی را گامی مؤثر در تحقق این هدف دانست و خواستار همراهی و همکاری همه اقشار برای به ثمر نشستن این طرح فرهنگی شد.

فتحی با تأکید بر اینکه توسعه فرهنگی شهرستان نیازمند مشارکت و هم‌افزایی همه ظرفیت‌هاست، خواستار همکاری مسئولان کافی‌نت‌ها در آگاه‌سازی و راهنمایی مؤدیان، همچنین همراهی اصناف و بازاریان در اختصاص مالیات‌های نشان‌دار به این پروژه شد.

بر اساس اعلام اداره امور مالیاتی، مؤدیان می‌توانند در چارچوب فرم‌های تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۵، با انتخاب کد پروژه ۴۰۳۰۸۴۳، در تأمین اعتبار و تکمیل ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سلماس مشارکت کنند.

برچسب ها: خدمات مودیان مالیاتی ، طرح عمرانی
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