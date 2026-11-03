رئیس‌جمهور در آیین رسمی دریافت استوارنامه سفیر جدید قبرس با اشاره به پیشینه تاریخی روابط ایران و قبرس، بر ضرورت ارتقای سطح مناسبات و گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان عصر امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان در مراسم دریافت استوارنامه آنتونیس ماندر یتیس، سفیر جدید جمهوری قبرس در ایران، با اشاره به پیشینه دیرینه روابط دو کشور اظهار داشت: با وجود سابقه تاریخی و ظرفیت‌های موجود در مناسبات ایران و قبرس، سطح روابط و همکاری‌ها متناسب با این پیشینه نیست و ضروری است با تلاش و اراده مشترک، زمینه توسعه تعاملات در تمامی حوزه‌ها فراهم شود.

رئیس‌جمهور با ابراز امیدواری نسبت به نقش‌آفرینی سفیر جدید قبرس در مسیر تقویت مناسبات دوجانبه تصریح کرد: امیدواریم در دوره مأموریت جنابعالی، شاهد گام‌های مؤثر و سازنده‌ای در جهت توسعه روابط و تعمیق همکاری‌های میان دو کشور باشیم.

پزشکیان همچنین با اشاره به شرایط و تحولات جهان امروز، خاطرنشان کرد: فرصت زندگی کوتاه است و شایسته نیست که انسان‌ها به جای تلاش برای همزیستی مسالمت‌آمیز، مهربانی و تعامل سازنده، درگیر جنگ، تجاوز و زورگویی باشند. باید با تقویت تفاهم و همکاری، زمینه زندگی توأم با صلح و آرامش را برای ملت‌ها فراهم کنیم.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد روابط و همکاری‌های خود را با جمهوری قبرس در تمامی زمینه‌های مورد علاقه و در چارچوب منافع متقابل گسترش دهد.

تلاش خود را برای توسعه و تقویت مناسبات دو کشور به کار می‌گیرم

آنتونیس ماندر یتیس، سفیر جدید جمهوری قبرس در ایران نیز در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از دیدار با رئیس‌جمهور، تصریح کرد: حضور و مأموریت در کشور بزرگ و تاریخی ایران برای من افتخاری ارزشمند است.

وی با ابلاغ سلام‌های گرم رئیس‌جمهور قبرس به پزشکیان و همچنین دولت، ملت و مقام معظم رهبری، اظهار داشت: روابط ایران و قبرس از پیشینه‌ای بیش از هزار سال برخوردار است و اینجانب تمامی تلاش خود را برای توسعه و تقویت مناسبات دو کشور به کار خواهم بست.

سفیر جدید قبرس همچنین با تأکید بر اهمیت صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی خاطرنشان کرد: قبرس از ظرفیت‌ها و جایگاه خود در مجامع بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد، برای کمک به تقویت صلح، کاهش تنش‌ها و گسترش تفاهم و همکاری میان کشور‌ها استفاده خواهد کرد.

منبع: ریاست جمهوری 

برچسب ها: قبرس ، مسعود پزشکیان
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