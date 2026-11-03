تهدید‌های بمب‌گذاری علیه چند هواپیمای مسافربری در اروپا، بازرسی‌های امنیتی در فرودگاه‌های چهار کشور را به دنبال داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - چند کشور اروپایی روز سه‌شنبه از دریافت تهدید‌های بمب‌گذاری علیه هواپیما‌های مسافربری خبر دادند که موجب انجام بازرسی‌های امنیتی در فرودگاه‌های اسپانیا، لهستان، بلغارستان و ایتالیا شد.

در اسپانیا، پس از تهدید علیه یک هواپیمای رایان‌ایر از منچستر به مورسیا، ۱۱۴ مسافر و هفت خدمه تخلیه شدند و هواپیما مورد بازرسی قرار گرفت.

در لهستان، دو پرواز عازم ورشو هدف تهدید قرار گرفتند. یک هواپیمای شرکت لات از لندن به فرودگاه مودلین تغییر مسیر داد و ۱۸۱ مسافر آن برای انجام بررسی‌های امنیتی تخلیه شدند. پرواز دیگری از کپنهاگ نیز با تهدید مشابهی روبه‌رو شد.

در بلغارستان، یک هواپیمای ورودی از سرزمین‌های اشغالی فلسطین پس از دریافت تهدیدی از طریق ایمیل، به‌طور اضطراری در فرودگاه صوفیه فرود آمد.

در ایتالیا نیز دو پرواز رایان‌ایر از دوبلین و لیسبون در فرودگاه رم با هشدار بمب‌گذاری مواجه شدند. جنگنده‌های ایتالیایی برای همراهی یکی از هواپیما‌ها به پرواز درآمدند. بازرسی‌ها در هر دو مورد بدون کشف مواد منفجره و بدون آسیب به مسافران پایان یافت.

روز دوشنبه نیز یک پرواز ویز ایر از لندن به صوفیه به‌دلیل تهدید بمب‌گذاری به بوداپست تغییر مسیر داده بود؛ اما پس از بازرسی، پرواز خود را به مقصد بلغارستان ادامه داد.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: تهدید بمب گذاری ، هواپیما
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