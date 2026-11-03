باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، منابع آبی و زیرساخت‌های مستعد آبزی‌پروری، در مسیر توسعه تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت شیلات قرار گرفته است؛ ظرفیتی که می‌تواند علاوه بر افزایش تولید محصولات آبزی، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی مناطق مختلف استان و حضور پررنگ‌تر محصولات شیلاتی لرستان در بازارهای مصرف شود.

مدیر کل شیلات لرستان گفت: این استان در حال حاضر حدود ۷۰۰ مزرعه پرورش ماهی دارد و با تکیه بر ظرفیت‌های موجود و تکمیل طرح‌های در دست اجرا، پیش‌بینی تولید ۴۸ هزار تن انواع آبزیان شامل ماهیان سردآبی، گرم‌آبی و محصولات خاویاری در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در همین راستا، مدیرکل شیلات لرستان از آمادگی برای واگذاری زیرساخت‌های چند مجتمع پرورش انواع آبزیان به بخش خصوصی خبر داده است؛ اقدامی که می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاران، سرعت تکمیل و بهره‌برداری از این مجموعه‌ها را افزایش دهد و زمینه ورود ظرفیت‌های جدید به چرخه تولید را فراهم کند.

مدیر کل شیلات لرستان بیان کرد: بررسی وضعیت این مجتمع‌ها نشان می‌دهد زیرساخت‌های پیش‌بینی‌شده در برخی از آن‌ها بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته و بخش قابل توجهی از بسترهای لازم برای فعالیت آبزی‌پروری فراهم شده است. این زیرساخت‌ها اکنون ظرفیت مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و توسعه فعالیت‌های تولیدی دارند

وی گفت: واگذاری این زیرساخت‌ها به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌تواند ضمن کاهش بار اجرایی دولت، زمینه تکمیل پروژه‌ها، افزایش بهره‌وری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های آبی و تولیدی استان را فراهم کند.

مدیر کل شیلات لرستان تصریح کرد: ازسوی دیگر، توسعه پرورش ماهیان سردآبی و گرم‌آبی در کنار گسترش تولید ماهیان خاویاری، فرصت مهمی برای متنوع‌سازی سبد تولیدات شیلاتی لرستان و افزایش ارزش اقتصادی محصولات این بخش به شمار می‌رود؛ موضوعی که در صورت تحقق، می‌تواند جایگاه استان را در بازار محصولات آبزی تقویت کند.

با توجه به وجود حدود ۷۰۰ مزرعه پرورش ماهی و پیشرفت بیش از ۵۰ درصدی زیرساخت برخی مجتمع‌های آبزی‌پروری، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یکی از محورهای مهم برای تحقق برنامه تولید ۴۸ هزار تنی شیلات لرستان خواهد بود؛ برنامه‌ای که علاوه بر افزایش تولید، می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق مستعد استان ایجاد کند.