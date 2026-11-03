باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان عصر امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در آیین رسمی دریافت استوارنامه حمزه محمد صلائو، سفیر جدید نیجریه در ایران، با اشاره به نگاه مثبت و خاطرات خوش ملت ایران از مردم نیجریه اظهار داشت: میان دو کشور ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه روابط وجود دارد و می‌توانیم در زمینه‌های مختلف، مناسبات خود را بیش از پیش گسترش دهیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش سفیر جدید نیجریه در تقویت مناسبات دوجانبه تصریح کرد: انتظار داریم جنابعالی در دوران مأموریت خود برای توسعه روابط دو کشور در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تلاش کنید. همچنین ظرفیت‌های موجود در مجامع و سازوکار‌های بین‌المللی، از جمله مجمع کشور‌های صادرکننده گاز، فرصت مناسبی برای تقویت همکاری‌ها و هم‌افزایی میان دو کشور فراهم می‌کند.

پزشکیان با ابراز امیدواری نسبت به تقویت و تحکیم روابط تهران و ابوجا خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد از تمامی ظرفیت‌های موجود برای توسعه مناسبات با نیجریه بهره بگیرد و از هرگونه ابتکار و تلاش در این مسیر استقبال خواهد کرد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه‌ای اظهار داشت: مشکلات و بحران‌های امروز منطقه، ریشه در رویکرد‌های سلطه‌طلبانه و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد. کشور‌های اسلامی نباید اجازه دهند رژیم صهیونیستی با اقدامات خود منطقه را به سمت بی‌ثباتی و آشوب سوق دهد؛ بلکه تمامی کشور‌های منطقه و جهان اسلام باید با همکاری و همگرایی، برای تثبیت امنیت، صلح و آرامش تلاش کنند.

پزشکیان با اشاره به تحولات اخیر و اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: تنش‌های کنونی با اقدامات طرف مقابل آغاز شد و جمهوری اسلامی ایران در چارچوب دفاع از خود واکنش نشان داد. آنان تصور می‌کردند با یک حمله می‌توانند ایران را وادار به تسلیم کنند، اما فهمیدند محاسباتشان غلط و باطل بود.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر طرف‌های مقابل واقعاً خواهان صلح، ثبات و آرامش در منطقه هستند، باید از رویکرد زورگویی و تحمیل اراده خود بر دیگران دست بردارند و به جای تقابل، مسیر تفاهم و تعامل سازنده را در پیش بگیرند.

حمزه محمد صلائو، سفیر جدید جمهوری فدرال نیجریه در ایران نیز در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از دیدار با پزشکیان، سلام‌های گرم رئیس‌جمهور کشورش را به رئیس‌جمهور و ملت ایران ابلاغ کرد و مراتب تسلیت و همدردی دولت نیجریه را به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب ابراز داشت.

سفیر جدید نیجریه با تأکید بر عزم خود برای تقویت و تعمیق مناسبات دوجانبه اظهار داشت: در دوره مأموریت خود تمام تلاش خویش را برای ارتقای سطح روابط و تحقق اهداف مشترک دو کشور به کار خواهم بست.

وی با اشاره به روابط مطلوب سیاسی ایران و نیجریه تصریح کرد: دو کشور در برخی نهاد‌ها و مجامع بین‌المللی همکاری‌های مشترک و دیدگاه‌های همسویی دارند که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بیشتر تعاملات باشد.

سفیر جدید نیجریه همچنین حوزه‌های اقتصادی، کشاورزی و بهداشت و درمان را از جمله زمینه‌های مستعد همکاری میان دو کشور برشمرد و افزود: ظرفیت‌های مناسبی در این بخش‌ها وجود دارد که تلاش خواهیم کرد با برنامه‌ریزی و پیگیری، آنها را فعال کنیم.

وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی و روحیه انسانی و عاطفی دو ملت ایران و نیجریه خاطرنشان کرد: مردم دو کشور در برخورداری از روحیه مهربانی و محبت اشتراکات قابل توجهی دارند و امیدوارم در دوران مسئولیت خود بتوانم اهداف ترسیم‌شده در مسیر توسعه روابط دو کشور را محقق کنم.

منبع: ریاست جمهوری