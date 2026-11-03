باشگاه خبرنگاران جوان - سردار "حسين حسن‌پور" در نشست اتخاذ تمهيدات رسانه اي و سياست گذاري انتشار اخبار انتظامي که با حضور سردار دکتر" سعيد منتظرالمهدي" معاون فرهنگي و اجتماعي فراجا و مسئولان انتظامي در سالن شهيد سليماني برگزار شد، ضمن خيرمقدم به معاون فرهنگي و اجتماعي فراجا و تبريک ارتقاي درجه سرتيپي وي، اظهار داشت: باور جدي مجموعه انتظامي استان بر اين است که هر اقدام در مجموعه انتظامي بايد داراي پيوست اجتماعي و رسانه‌اي باشد؛ چرا که بدون بازتاب رسانه‌اي، اثرگذاري مأموريت‌ها در جامعه کاهش مي‌يابد.

وي با اشاره به تعامل تنگاتنگ و نزديک پليس گيلان با اصحاب رسانه و جرايد استان افزود: با برگزاري نشست‌هاي مطبوعاتي و ارتباط مستمر با رسانه‌ها راه‌اندازي برنامه اختصاصي "حافظان امنيت" با همکاري صداوسيماي مرکز گيلان، حضور مجموعه انتظامي در رسانه ملي پررنگ‌تر شده است.

فرمانده انتظامي استان گيلان در ادامه به اقدامات فرهنگي در سطح مساجد، مدارس و دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: ارتقاي منزلت اجتماعي پليس و تحقق فرامين فرمانده کل انتظامي کشور و تدابير معاون فرهنگي و اجتماعي فراجا در اولويت برنامه‌هاي استان قرار دارد.

سردار حسن‌پور با اشاره به دستاوردهاي دواير مشاوره و مددکاري در کلانتري‌ها تصريح کرد: از مجموع پرونده‌هاي ارجاع‌شده به مراکز مشاوره کلانتري‌ها، حدود ۷۰درصد منجر به صلح و سازش شده است و تلاش داريم اين آمار را با تقويت زيرساخت‌ها و به‌کارگيري کارشناسان مجرب افزايش دهيم.

وي در پايان ضمن قدرداني از حضور ارزشمند سردار منتظرالمهدي در استان گيلان و رهنمودهاي وي، فرارسيدن يوم‌الله 13 آبان، روز ملي مبارزه با استکبار جهاني و روز دانش‌آموز را گرامي داشت و از زحمات تمامي همکاران، معاونان، رؤساي پليس‌هاي تخصصي و فرماندهان انتظامي شهرستان‌هاي استان تجليل کرد.

منبع: اطلاع رسانی پلیس