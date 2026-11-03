پزشکیان گفت: سفیران جمهوری اسلامی ایران باید با وجود موانع محدودیت‌ها مسیر دیپلماسی و تعامل سازنده با کشور‌های مختلف را با جدیت دنبال کنند و از فرصت‌ها برای توسعه همکاری‌های مشترک بهره بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان عصر امروز سه‌شنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در مراسم بدرقه سفیران جدید جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های قرقیزستان، نیوزیلند، ژاپن، بورکینافاسو و قبرس، ضمن آرزوی موفقیت برای آنان در انجام مأموریت‌های دیپلماتیک، بر ضرورت بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود برای توسعه مناسبات دوجانبه و گسترش تعاملات بین‌المللی کشور تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت نقش سفیران در پیشبرد سیاست خارجی کشور اظهار داشت: سفیران جمهوری اسلامی ایران باید با وجود موانع، محدودیت‌ها و کارشکنی‌ها، مسیر دیپلماسی و تعامل سازنده با کشور‌های مختلف را با جدیت دنبال کنند و از تمامی فرصت‌ها برای تقویت روابط و توسعه همکاری‌های مشترک بهره بگیرند.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت پیگیری توافقات و تفاهم‌نامه‌های منعقدشده میان ایران و کشور‌های مقصد، تصریح کرد: مأموریت سفیران صرفاً به برقراری ارتباطات سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه باید با شناسایی ظرفیت‌های متقابل، زمینه اجرای توافقات و گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، علمی، فرهنگی و سایر زمینه‌های مورد علاقه طرفین را فراهم کنند.

رئیس‌جمهور همچنین بر استفاده هدفمند از ظرفیت سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای توسعه همکاری با کشور‌های محل مأموریت تأکید کرد و بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را از الزامات گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری دانست.

پزشکیان خاطرنشان کرد: نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور باید با شناخت دقیق ظرفیت‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی کشور‌های محل مأموریت، زمینه ارتباط مؤثر میان دستگاه‌های دولتی، بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی دو کشور را فراهم کرده و در مسیر ارتقای سطح روابط و تحقق منافع مشترک گام بردارند.

در این مراسم، زهرا ساعی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان، حمید نیرآبادی، سفیر ایران در نیوزیلند، محمدرضا ناظری، سفیر جدید ایران در ژاپن، حسین طاقدار، سفیر ایران در بورکینافاسو و محسن شمسی‌زاده، سفیر ایران در قبرس، ضمن تشریح ظرفیت‌ها و فرصت‌های همکاری با کشور‌های محل مأموریت خود، بر عزم و اراده‌شان برای پیگیری و اجرای سیاست‌های دولت و توسعه روابط دوجانبه در حوزه‌های مختلف تأکید کردند.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، سفرای ایران
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