رئیس‌جمهور پیشین آمریکا با انتشار پیام صوتی از رأی‌دهندگان خواست از عبدالسید، نامزد مسلمان دموکرات‌ها در انتخابات سنای میشیگان حمایت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در آخرین تلاش برای حمایت از عبدالسید، نامزد مسلمان دموکرات‌ها برای نمایندگی ایالت میشیگان در مجلس سنا، پیام صوتی جدیدی ضبط کرد و از رأی‌دهندگان خواست به این نامزد ۴۲ ساله رأی دهند.

شبکه سی‌ان‌ان روز سه‌شنبه پس از دستیابی به نسخه‌ای از این پیام گزارش داد که اوباما در آن گفته است: «عبد پزشک است و برای ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب، بهبود خدمات درمانی و کاهش هزینه‌ها با منافع گروه‌های خاص مقابله کرده است.»

اوباما همچنین تأکید کرد که عبدالسید هیچ‌گاه از شرکت‌ها کمک مالی دریافت نکرده و معتقد است خدمات درمانی یک حق انسانی است و به‌جای هدر دادن منابع در جنگ‌های بی‌پایان، باید در این حوزه سرمایه‌گذاری کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر به‌شدت از عبدالسید انتقاد کرده و گفته بود هر آنچه این نامزد از آن حمایت می‌کند، بد است و نباید اجازه ورود به ساختمان کنگره را داشته باشد.

ترامپ همچنین در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، عبدالسید را به دشمنی با آمریکایی‌های یهودی و سیاه‌پوست متهم کرد و مدعی شد «فقط افراد نادان» به او رأی خواهند داد.

برچسب ها: باراک اوباما ، انتخابات آمریکا
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