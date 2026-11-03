باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در آزادراه تهران-پردیس حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره یک نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

وی افزود: در محور تهران-شهریار در برخی مقاطع نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت تردد در محورهای شمالی کشور بیان کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین آزادراه پردیس-تهران روان است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره شرایط جوی محورهای مواصلاتی نیز گفت: در محور فیروزکوه در ارتفاعات بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده و محور چالوس نیز در ارتفاعات با مه‌گرفتگی همراه است.

وی ادامه داد: در برخی محورهای استان‌های مازندران، سمنان، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی نیز بارش باران و مه‌گرفتگی وجود دارد.

محرابی‌نیا خاطرنشان کرد: سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.