باشگاه خبرنگاران جوان - اعتراض‌های اقتصادی از فرانسه تا سوئیس، اتریش، پرتغال، اسپانیا، بلژیک و آلبانی گسترش یافته است؛ کشورهایی که مشکلات معیشتی و اقتصادی، وجه مشترک اعتراض‌های آنهاست. هم‌زمان، تصاویری از هجوم مردم به فروشگاه‌ها و سرقت مواد غذایی، لباس و کفش در فرانسه، آلمان و ایتالیا منتشر شده است؛ تصاویری متفاوت از روایت بلاگرهای مهاجرت درباره رفاه و امکان خرید خودرو با چند ماه کار در اروپا.

در فرانسه، اتحادیه‌های کارگری، فعالان دانش‌آموزی و دانشجویی و جلیقه‌زردها از گروه‌های اصلی سازمان‌دهنده اعتراض‌ها هستند. با این حال، برخی رسانه‌ها تلاش کردند اعتراض‌ها را به مسلمانان نسبت دهند؛ در حالی که حمایت از فلسطین پس از هفتم اکتبر در میان جوانان اروپایی به نمادی از آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی تبدیل شده و همه حامیان فلسطین مسلمان نیستند.