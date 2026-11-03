باشگاه خبرنگاران جوان- حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر سه‌شنبه در آیین اختتامیه یازدهمین اجلاسیه مجاهدان در غربت، با اشاره به اهمیت موضوع استکبارستیزی در اندیشه امام شهید اظهار کرد: موضوع این اجلاسیه مقدس است و استکبارستیزی از موضوعات بسیار مهمی است که باید ابعاد مختلف آن بررسی شود و نباید به تکرار مطالب درباره آن بسنده کرد.

وی با بیان اینکه استکبارستیزی از ابتدای خلقت انسان وجود داشته است، افزود: نخستین مستکبر، شیطان بود که در برابر اراده خداوند ایستاد و نخستین استکبارستیز نیز خداوند بود که شیطان را از بهشت راند.

رییس قوه قضاییه استکبارستیزی را امری عقلانی و دینی دانست و تصریح کرد: هر کسی که به خداوند و وحدانیت الهی اعتقاد دارد و خدا را می‌شناسد، باید بر اساس حکم عقل با مستکبران مقابله کند؛ چرا که مستکبر زیاده‌خواه، ظالم، سلطه‌طلب، جنایتکار و فریبکار است و به عهد و پیمان خود پایبند نمی‌ماند.

اژه‌ای با اشاره به جنایات آمریکا در غزه گفت: آمریکای جنایتکار با قتل عام ۸۰ هزار زن، کودک و مرد در غزه، به جنایات خود پایان نمی‌دهد و به دلیل زیاده‌خواهی، همچنان به این اقدامات ادامه خواهد داد.

وی افزود: اگر آمریکا برای تحقق زیاده‌خواهی‌های خود با ایران، به‌عنوان چهارمین قدرت جهان، وارد جنگ شود، باز هم به این نقطه ختم نخواهد شد و خوی سلطه‌طلبی آن ادامه خواهد داشت.

شیوه استکبارستیزی برای هر امتی متفاوت است

رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه استکبارستیزی در اندیشه امام راحل و امام شهید محدود به زمان و مکان نیست، بیان کرد: در مکتب الهی، همه موظف به مبارزه با استکبار هستند، اما شیوه این مبارزه برای هر ملت و امتی می‌تواند متفاوت باشد.

اژه‌ای با طرح این پرسش که مقابله با استکبار باید چگونه و با چه سازوکاری انجام شود، گفت: آیا می‌توان بدون نقشه و راهبر در برابر استکبار ایستادگی کرد؟ امام شهید بر مبارزه با استکبار تاکید داشتند، اما این مبارزه الزاماتی دارد که نخستین آن خودسازی و دومین الزام، برنامه‌ریزی برای مقابله با استکبار است.

وی با اشاره به ابعاد مختلف استکبارستیزی افزود: این مبارزه در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اطلاعاتی قابل پیگیری است و برای مقاومت در برابر استکبار باید همه دست به دست هم دهیم و قدرت تولید کنیم.

رییس قوه قضاییه با اشاره به حضور مستمر مردم ایران در صحنه‌های دفاع از کشور اظهار کرد: ملت ایران در حقیقت ملتی مبعوث‌شده است. مردم ایران ۲۴۷ شب پیاپی، بدون حتی یک شب وقفه، در برابر دشمن ایستادند و فریاد زدند. این حضور، موهبت الهی و نعمت بزرگی است و باید قدر آن را بدانیم؛ چرا که چنین حرکتی در طول تاریخ بی‌سابقه است.

اژه‌ای ادامه داد: دشمن در حمله به ایران، همه چیز را پیش‌بینی کرده بود؛ از موشک‌ها و فرماندهان گرفته تا رهبر کشور، و برای به شهادت رساندن آنان برنامه‌ریزی کرده بود، اما حضور و پشتیبانی مردم و این میزان از ایستادگی را پیش‌بینی نکرده بود.

وی با بیان اینکه دشمن آمریکایی به همت مردم به استیصال رسیده است، تاکید کرد: این دستاورد با همت عالی مردم محقق شده و باید با اتحاد و همبستگی، توطئه‌های داخلی دشمن را نیز خنثی کنیم.

آیین اختتامیه یازدهمین اجلاسیه مجاهدان در غربت که از روز دوشنبه در مشهد آغاز شد، عصر امروز (سه شنبه) به کار خود پایان داد.