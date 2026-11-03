تولیت آستان قدس رضوی گفت:دشمن پس از ناکامی در تهدید و فشار نظامی به دنبال فرسوده کردن جامعه با تحریم است.

باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام احمد مروی عصر امروز در آیین اختتامیه یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت، این رویداد را فرصتی برای پیوند دوباره جامعه با آرمان‌های شهدا دانست و اظهار کرد: چنین مراسمی باید فراتر از یک برنامه بزرگداشت، زمینه‌ای برای بازخوانی اهداف و آرمان‌های شهدا، انتقال پیام مجاهدت آنان و تقویت روحیه ایستادگی در جامعه باشد.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگ عاشورا در شکل‌گیری و استمرار انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) با تکیه بر همان فرهنگ و روحیه‌ای که عاشورا را در حافظه تاریخی مسلمانان زنده نگه داشته است، استمرار پیدا کرد و توانست در برابر دشمنی‌ها ایستادگی کند. این جریان در طول سال‌های گذشته نه‌تنها متوقف نشد، بلکه با مجاهدت‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته، عمق و گستره بیشتری یافت.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به نقش امام شهید در توسعه و تعمیق آرمان‌های انقلاب اسلامی تصریح کرد: مسیر انقلاب با تلاش و مجاهدت ادامه پیدا کرد و بر دامنه اثرگذاری آن افزوده شد؛ موضوعی که نشان‌دهنده پیوند میان باور‌های دینی، ایستادگی مردم و استمرار حرکت انقلابی است.

پشتوانه دینی، عامل ماندگاری مقاومت ملت ایران

مروی با بیان اینکه مقاومت ملت ایران بدون اتکا به پشتوانه اعتقادی و دینی نمی‌توانست به موقعیت کنونی دست پیدا کند، خاطرنشان کرد: اگر ایستادگی ملت ایران با یک جریان ریشه‌دار دینی همراه نبود، امروز در چنین جایگاهی قرار نداشتیم. آنچه به مقاومت مردم معنا، استحکام و استمرار بخشیده، پیوند آن با باور‌های عمیق دینی و اعتقادی است.

وی با اشاره به بازتاب پیام مقاومت در عرصه بین‌المللی گفت: دنیا پیام ایستادگی ملت ایران را دریافت کرده و این مقاومت توانسته است تصویر قدرت و هیمنه آمریکا را با چالش جدی مواجه کند. ابهتی که آمریکا سال‌ها برای خود ساخته بود، در نتیجه تحولات و ایستادگی ملت‌ها آسیب دیده و از دست رفتن این جایگاه به‌سادگی قابل جبران نیست.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به سابقه تهدید‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اظهارکرد: آمریکا طی سال‌های گذشته بار‌ها ایران را به استفاده از گزینه‌های مختلف تهدید کرده و مدعی بوده است که همه ابزار‌های لازم را برای مقابله با جمهوری اسلامی در اختیار دارد؛ اما با وجود به‌کارگیری ظرفیت‌های گوناگون، نتوانسته به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کند.

وی افزود: ناکامی آمریکا در برابر اراده ملت ایران، فاصله میان ادعا‌های این کشور و توان واقعی آن را آشکار کرده و نشان داده است که تهدید‌های مکرر لزوماً به تحقق اهداف مورد نظر تهدیدکننده منجر نمی‌شود.

قدرت واقعی در اراده الهی و حمایت از مستضعفان معنا پیدا می‌کند

مروی در ادامه با اشاره به بیانات رهبر انقلاب، سید مجتبی خامنه‌ای، اظهار کرد: ایران امروز در اراده الهی ابرقدرت اول است و جلوه این قدرت در دفاع از محرومان و مستضعفان و حمایت از ملت‌هایی که در برابر ظلم ایستادگی می‌کنند، نمایان خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه قدرت را نباید صرفاً در ابزار‌های مادی و نظامی جست‌و‌جو کرد، افزود: باور به قدرت الهی و حرکت در مسیر مقاومت، پشتوانه‌ای است که ملت ایران در طول سال‌های گذشته به آن تکیه کرده است. نتیجه این باور را می‌توان در استمرار حضور مردم و ایستادگی آنان در برابر فشار‌ها مشاهده کرد.

تولیت آستان قدس رضوی حضور پیوسته مردم در اجتماعات و برنامه‌های ضد استکباری را شایسته تقدیر دانست و گفت: مردم با حضور مستمر خود در میدان، پشتیبانی‌شان از مسیر مقاومت را نشان داده‌اند. حضور حدود ۲۵۰ شب بدون وقفه مردم در میدان، جلوه‌ای از این همراهی و پایبندی است و باید قدر چنین سرمایه اجتماعی را دانست.

دشمن پس از ناکامی نظامی به‌دنبال فرسایش اقتصادی و اجتماعی است

مروی با هشدار درباره تغییر ابزار‌های دشمن برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: نباید تصور کنیم که تهدید‌ها تنها در قالب اقدام نظامی ادامه پیدا می‌کند. دشمن پس از آنکه در دستیابی به اهداف خود از مسیر تهدید و گزینه نظامی ناکام مانده، تلاش می‌کند از ابزار‌های دیگری مانند تحریم، فشار اقتصادی و ایجاد نارضایتی برای تضعیف جامعه استفاده کند.

وی ادامه داد: یکی از اهداف این اقدامات، خسته کردن مردم و ایجاد فاصله میان بخش‌های مختلف جامعه است. در چنین شرایطی، حفظ اتحاد و یکپارچگی مردم اهمیت ویژه‌ای دارد و نباید اجازه داد فشار‌های اقتصادی و تبلیغاتی به عاملی برای گسست اجتماعی تبدیل شود.

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر نقش آگاهی‌بخشی در مقابله با این رویکرد‌ها گفت: وظیفه ما این است که شرایط را به‌درستی برای مردم تبیین کنیم و نسبت به اهداف و روش‌های دشمن روشنگری داشته باشیم. شناخت توطئه‌ها و آگاهی از شیوه‌های فشار، زمینه هوشیاری جامعه و حفظ انسجام ملی را فراهم می‌کند.

مروی با اشاره به موضوع خون‌خواهی رهبر شهید خاطرنشان کرد: تحقق این مطالبه نیز در گرو حفظ وحدت و انسجام ملی است. اتحاد مردم و اعتماد به مسئولان از مؤلفه‌های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه هرگونه تفرقه و اختلاف می‌تواند به فرصتی برای سوءاستفاده دشمن تبدیل شود.