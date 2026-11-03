باشگاه خبرنگاران جوان - فعالیت سامانه بارشی در لرستان از بعدازظهر چهارشنبه ۱۳ آبان آغاز می‌شود و تا یکشنبه ۱۷ آبان ادامه خواهد داشت.

این سامانه بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۲۸ هواشناسی، می‌تواند با رگبار باران، رعدوبرق، احتمال تگرگ و صاعقه در نواحی گرمسیر و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه باشد.

بهروز مرادپور، مدیرکل هواشناسی لرستان با اعلام صدور هشدار زرد برای فعالیت این سامانه، گفت بارش‌ها در روز‌های پیش‌رو می‌تواند بخش‌های مختلف را تحت‌تأثیر قرار دهد و در کنار رگبار باران و رعدوبرق، احتمال خیزش گردوخاک نیز وجود دارد.

به‌گفته او مخاطرات پیش‌بینی‌شده فقط به بارندگی محدود نیست و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، احتمال وقوع تگرگ و صاعقه در نواحی گرمسیر نیز از پدیده‌هایی است که می‌تواند در جریان فعالیت این سامانه رخ دهد.

یکی از پیامد‌های احتمالی این شرایط، اختلال در رفت‌وآمد‌های شهری و بین‌شهری است. لغزندگی جاده‌ها و معابر، کاهش میدان دید، ایجاد رواناب و آب‌گرفتگی معابر عمومی از مخاطراتی است که در صورت شدت گرفتن بارش‌ها باید مورد توجه رانندگان، شهروندان و دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

بخش دیگری از هشدار هواشناسی به پیامد‌های احتمالی سامانه برای بخش کشاورزی مربوط است. بارندگی و وزش باد در روز‌های پیش‌رو ممکن است به محصولات زراعی و باغی خسارت وارد کند.

در حوزه تردد و فعالیت‌های خارج از شهر نیز از شهروندان خواسته شده سفر‌های برون‌شهری را با احتیاط بیشتری انجام دهند و در زمان فعالیت سامانه از کوهنوردی خودداری کنند.

توقف یا اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین چرای دام در این محدوده‌ها نیز از مواردی است که در توصیه‌های مدیرکل هواشناسی لرستان نسبت به آن هشدار داده شده‌است.

پاک‌سازی کانال‌ها و مسیر‌های عبور آب، آماده‌باش دستگاه‌های امدادی و شهرداری‌ها و آمادگی برای مدیریت آب‌گرفتگی‌های احتمالی نیز در شمار توصیه‌های این هشدار قرار دارد.

منبع: هواشناسی لرستان