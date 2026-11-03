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۱۳ آبان؛ روز افشای چهره واقعی سفارت آمریکا + فیلم

افشای اسناد جاسوسی آمریکا در کشور‌های مختلف، از کودتای ۲۸ مرداد تا شنود متحدان واشنگتن، ابعاد تازه‌ای از چرایی تسخیر سفارت این کشور در ۱۳ آبان را روشن می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، ریشه در خاطره مداخله واشنگتن در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و نگرانی از تکرار آن داشت. پذیرش شاه معدوم در آمریکا پس از پیروزی انقلاب، این نگرانی را تشدید کرد و دانشجویان پیرو خط امام با ورود به سفارت، به اسناد و اتاق‌های رمز و اطلاعات محرمانه دست یافتند.

سال‌ها بعد، اسناد و افشاگری‌ها از جاسوسی آمریکا در کشورهای مختلف پرده برداشت؛ از شنود تلفن صدراعظم آلمان و جاسوسی از نهادها و پروژه‌های نظامی هند تا فعالیت‌های اطلاعاتی در چین، کوبا، ونزوئلا، بولیوی و برزیل. شنود رئیس‌جمهور برزیل و جاسوسی اقتصادی از شرکت نفت این کشور، نشان داد نگرانی دانشجویان ایرانی درباره فعالیت‌های پنهان سفارت آمریکا، بی‌پایه نبوده است.

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