۱۳ آبان؛ روز افشای چهره واقعی سفارت آمریکا + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، ریشه در خاطره مداخله واشنگتن در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و نگرانی از تکرار آن داشت. پذیرش شاه معدوم در آمریکا پس از پیروزی انقلاب، این نگرانی را تشدید کرد و دانشجویان پیرو خط امام با ورود به سفارت، به اسناد و اتاق‌های رمز و اطلاعات محرمانه دست یافتند.

سال‌ها بعد، اسناد و افشاگری‌ها از جاسوسی آمریکا در کشورهای مختلف پرده برداشت؛ از شنود تلفن صدراعظم آلمان و جاسوسی از نهادها و پروژه‌های نظامی هند تا فعالیت‌های اطلاعاتی در چین، کوبا، ونزوئلا، بولیوی و برزیل. شنود رئیس‌جمهور برزیل و جاسوسی اقتصادی از شرکت نفت این کشور، نشان داد نگرانی دانشجویان ایرانی درباره فعالیت‌های پنهان سفارت آمریکا، بی‌پایه نبوده است.