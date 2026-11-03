تهدید به وجود بمب در بدنه یک کشتی کروز عازم بندر حیفا، عملیات امنیتی در جزیره سیروس یونان را به دنبال داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقام‌های یونانی روز سه‌شنبه اعلام کردند پس از دریافت تهدیدی از سوی فردی ناشناس مبنی بر نصب یک وسیله انفجاری به بدنه کشتی کروز «کراون آیریس»، عملیات امنیتی در بندر جزیره سیروس آغاز شد.

این کشتی با پرچم پاناما قرار بود با ۹۴۰ مسافر و ۵۹۷ خدمه به مقصد بندر حیفا حرکت کند.

نیرو‌های گارد ساحلی یونان با کمک یک سگ بمب‌یاب و غواص خصوصی، کشتی را بازرسی کردند. همچنین یک واحد ویژه گارد ساحلی به محل اعزام شد.

بررسی‌های اولیه وجود هرگونه وسیله انفجاری را تأیید نکرد، اما قرار است کارشناسان گارد ساحلی ساعت ۲۱:۳۰ به وقت محلی بازرسی‌های تکمیلی را انجام دهند تا پس از آن کشتی بتواند سفر خود را از سر بگیرد.

این حادثه در حالی رخ داد که روز سه‌شنبه دست‌کم هفت پرواز در اروپا با تهدید بمب‌گذاری مواجه شدند و این تهدید‌ها موجب اختلال در فعالیت فرودگاه‌ها شد؛ با این حال، هیچ وسیله انفجاری در هواپیما‌ها کشف نشد.

منبع: رویترز