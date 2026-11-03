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انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا؛ ترامپ زیر فشار جنگ و گرانی + فیلم

افزایش قیمت سوخت و پیامد‌های جنگ با ایران، نارضایتی از ترامپ را تشدید کرده و موقعیت جمهوری‌خواهان را در انتخابات میان‌دوره‌ای با چالش روبه‌رو کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آمریکایی‌ها برای تعیین ترکیب کنگره در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ پای صندوق‌های رأی رفتند؛ در حالی که نظرسنجی رویترز و ایپسوس، دموکرات‌ها را با ۴۶ درصد در برابر ۳۸ درصد جمهوری‌خواهان پیشتاز نشان می‌دهد. افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و نارضایتی از عملکرد ترامپ، از عوامل اصلی کاهش حمایت عمومی از حزب جمهوری‌خواه است.

طولانی شدن جنگ با ایران می‌تواند توان ترامپ را برای پیشبرد برنامه‌هایش تضعیف کند و موقعیت جمهوری‌خواهان را در انتخابات بعدی دشوارتر سازد. نشریه فارن پالیسی نیز آغاز دوباره جنگ علیه ایران را قماری بزرگ و بدون چشم‌انداز روشن برای آمریکا توصیف کرده است.

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
بی نام
۲۲:۳۷ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
ترامپ قمار باز نفس های آخرت را بکش .. ای بی شرف قاتل
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