باشگاه خبرنگاران جوان - آمریکایی‌ها برای تعیین ترکیب کنگره در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ پای صندوق‌های رأی رفتند؛ در حالی که نظرسنجی رویترز و ایپسوس، دموکرات‌ها را با ۴۶ درصد در برابر ۳۸ درصد جمهوری‌خواهان پیشتاز نشان می‌دهد. افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و نارضایتی از عملکرد ترامپ، از عوامل اصلی کاهش حمایت عمومی از حزب جمهوری‌خواه است.

طولانی شدن جنگ با ایران می‌تواند توان ترامپ را برای پیشبرد برنامه‌هایش تضعیف کند و موقعیت جمهوری‌خواهان را در انتخابات بعدی دشوارتر سازد. نشریه فارن پالیسی نیز آغاز دوباره جنگ علیه ایران را قماری بزرگ و بدون چشم‌انداز روشن برای آمریکا توصیف کرده است.