درجریان درگیری مسلحانه، یکی از اشرار که از عاملان اصلی تیراندازی به سمت مأموران پلیس ایرانشهر بود به هلاکت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سرهنگ محمدعلی لکزائی فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت:در پی رصد اطلاعاتی و پیگیری تحرکات اشرار و مخلان نظم و امنیت عمومی، مأموران انتظامی ویژه جنوب استان موفق به شناسایی یک هسته ۳ نفره از اشرار سابقه‌دار و مسلح شدند که اعضای این باند در مواجهه با پلیس اقدام به مقاومت و تیراندازی کرده که با آتش قاطع، پرحجم و هوشمندانه مأموران انتظامی مواجه شدند.

وی افزود:در جریان این درگیری مسلحانه، یکی از اشرار که از عاملان اصلی تیراندازی به سمت مأموران پلیس ایرانشهر بود به هلاکت رسید،همچنین ۲ متهم دیگر دستگیر شدند که بر اساس استعلام‌های صورت‌گرفته، مشخص شد یکی از متهمان دارای ۲ فقره سابقه قتل عمد و تحت تعقیب قضائی بوده است.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان تصریح کرد:از این باند یک قبضه سلاح کمری کلت جنگی به همراه مهمات مربوطه و دو دستگاه خودروی سواری پژو سرقتی متعلق به متهمان کشف و توقیف گردید.

ان مقام انتظامی در پایان با تأکید بر اشراف همه‌جانبه پلیس در برقراری امنیت پایدار خاطرنشان کرد:

امنیت و آرامش خط قرمز پلیس است و مأموران انتظامی با هرگونه شرارت، ناامنی و تعرض به جان و نظم عمومی بدون کوچک‌ترین اغماضی با اقتدار و برابر قانون برخورد خواهند کرد.

فراجا

 

برچسب ها: فراجا ، شرور مسلح
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