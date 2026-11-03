پارلمان گرینلند توافق دفاعی با آمریکا و دانمارک را تصویب کرد که زمینه را برای افزایش حضور نظامی واشنگتن در این جزیره قطبی فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پارلمان گرینلند روز سه‌شنبه توافق دفاعی با آمریکا و دانمارک را تصویب کرد؛ توافقی که راه را برای گسترش حضور نظامی آمریکا در این جزیره واقع در منطقه قطب شمال هموار می‌کند.

شبکه تلویزیونی دانمارک (دی‌آر) گزارش داد این توافق پس از بررسی در پارلمان، با ۱۶ رأی موافق و بدون رأی مخالف تصویب شد و هفت نماینده نیز از رأی دادن خودداری کردند.

این توافق اکنون باید به تصویب پارلمان دانمارک برسد. روند بررسی آن در پارلمان این کشور قرار است ۱۲ نوامبر آغاز و ۱۹ نوامبر به پایان برسد.

توافق مذکور پس از آن اجرایی خواهد شد که آمریکا رسماً از تصویب آن در پارلمان‌های گرینلند و دانمارک مطلع شود.

این توافق که اواخر سپتامبر میان آمریکا، دانمارک و گرینلند امضا شد، پیمان دفاعی سال ۱۹۵۱ را به‌روزرسانی می‌کند و زمینه افزایش حضور نظامی آمریکا در این جزیره را فراهم می‌سازد. تقویت نقش ناتو در امنیت منطقه قطب شمال نیز از دیگر اهداف آن عنوان شده است.

این توافق پس از ماه‌ها تنش مطرح شده است؛ تنش‌هایی که در پی اظهارات مکرر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره لزوم کنترل یا مالکیت آمریکا بر گرینلند شکل گرفت.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: گرینلند ، آمریکا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۸ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
گرینلندی = مزدور آمریکا
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