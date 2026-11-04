باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نیما کرمی، مجری برنامه «دونقطه» در پاسخ به این سوال که چطور می‌توان برنامه‌ای متناسب با پاسداشت زبان فارسی ساخت که در عین جذابیت دور از ابتذال باشد؟ گفت: وقتی محوریت ادبیات فارسی باشد، نمی‌توان ابتذال را وارد چنین برنامه‌ای کرد. غیر از پاکی، زیبایی، طراوت، واژه‌گزینی صحیح و بزرگان ادب فارسی چیز دیگری در این برنامه وجود ندارد.

کرمی ادامه داد: یکی از حسن‌های بزرگ مسابقه «دونقطه» این است که مثل آب زلالی می‌ماند که هیچ آب کثیفی نمی‌تواند واردش شود. به همین دلیل این برنامه به دل مردم ما می‌نشیند.

مجری برنامه «دونقطه» در واکنش به رواج اصطلاحات فضای مجازی در نسل زد به دلیل همنشینی با شبکه‌های اجتماعی افزود: این مشکلات ریشه‌دار است. «دونقطه» تلاش می‌کند به طور مثبت کار را پیش ببرد. اما اینکه فکر کنیم با این برنامه می‌توانیم این معضل را حل کنیم، خیر اینطور نیست.

وی خاطرنشان کرد: ارگان‌هایی که متصدی امر فرهنگ، ادبیات و درست زیستن در ایران هستند، کار خود را به طور صحیح انجام نمی‌دهند. آنها بودجه‌شان را در جای صحیح هزینه نمی‌کنند. اینهاست که سبب می‌شود نوجوان ما کی‌پاپ گوش کند، سریال کره‌ای را ببیند و معتاد آنها شود. مگر ما نمی‌توانیم محتوای خوب تولید کنیم؟ بله محتوای خوب داریم، ولی باید تلاشمان را بیشتر کنیم. ما بسیاری از داشته‌هایمان را در جای صحیح هزینه نمی‌کنیم. شاید یکی از هزینه‌های صحیح در «دونقطه» برای ادب فارسی است.