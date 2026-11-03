معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در جلسه ستاد برگزاری مراسم تشییع شهدا گفت: هفته آینده استان لرستان میزبان دو شهید گمنام است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سعید پورعلی اظهارداشت: روز شنبه مورخ ۱۶ آبان ماه پیکر مطهر دو شهید گمنام وارد استان لرستان و شهرستان بروجرد خواهد شد.

وی ادامه‌داد: پیکر مطهر این شهدا از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۰۰ مورد استقبال مردم و مسئولان شهرستان بروجرد قرار می‌گیرد و ساعت ۲۰:۰۰ نیز در محل تجمعات شبانه بروجرد مورد استقبال مردم مبعوث این شهر قرار خواهند گرفت.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با بیان اینکه مراسم استقبال از این شهدا در شهرستان مختلف استان برگزار خواهد شد، افزود: پیکر این شهدا در روز هفدهم آبان از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۱۱:۰۰ در بخش اشترینان و از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ در بخش‌های چالانچولان و چغابدار دورود و ساعت ۲۰:۰۰ نیز در تجمعات شبانه شهر دورود، مهمان مردم شهید پرور و ولایتمدار این شهر خواهد بود.

پورعلی با اشاره به ورود پیکر این شهدا در روز ۱۸ آبان ماه از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۲:۳۰ دقیقه در مدارس شهر دورود مورد استقبال دانش‌آموزان و جویندگان دانایی قرار می‌گیرد، گفت: پیکر پاک این شهدا از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ وارد شهر ازنا می‌شود و پس از استقبال مردم و مسئولان این شهر در ساعت ۲۰:۰۰ همان روز در تجمعات شبانه الیگودرز، مورد استقبال مردم مبعوث این شهر قرار خواهند گرفت.

وی افزود: پیکر پاک این شهدا در روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰ در شهر‌های چمن سلطان و شاپورآباد الیگودرز تشییع شده سپس از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ برای بیعت دوباره مردم با آرمان‌های شهدا وارد شهرستان سلسله خواهد شد و در ساعت ۲۰:۰۰ همان روز در تجمعات شبانه شهرستان دلفان و شهر نورآباد، مهمان عاشقان شهادت خواهد بود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان ضمن تاکید بر هم افزایی دستگاه‌های متولی این رویداد که روایتگر حضور مردم در پاسداشت آرمان‌های شهدا خواهد بود، اظهارداشت: پیکر مطهر این شهدا در تاریخ ۲۰ آبان ماه از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰ در شهر فیروزآباد تشییع شده و از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰۰ در شهرستان چگنی مورد استقبال مردم این شهر قرار می‌گیرند.

پورعلی افزود: پیکر مطهر این شهدا سپس در تجمعات شبانه مردم کوهدشت تشییع شده و صبح روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه مردم شهرستان رومشکان از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰ صبح میزبان این شهدا خواهند بود.

وی ادامه‌داد: تشییع این شهدا روز ۲۱ آبان‌ماه از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ در شهرستان پلدختر برگزار می‌شود و شامگاه پنجشنبه همان روز در تجمعات شبانه مردم خرم‌آباد، مورد استقبال مردم این شهر در دو منطقه چهارباغ گلدشت و خیابان انقلاب، قرار می‌گیرند.

پورعلی گفت: تشییع این شهدا صبح روز جمعه مورخ ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ صبح از محل مصلی خرم‌آباد با حضور مردم مومن و ولایتمدار این شهر برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: سایر اطلاعیه‌های مربوطه در این زمینه متعاقبا ازطریق دستگاه‌های متولی، اعلام می‌گردد.

منبع: اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان

برچسب ها: شهدا ، لرستان
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