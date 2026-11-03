رئیس حزب یشار اعلام کرد نحوه مدیریت روابط راهبردی با آمریکا از سوی نتانیاهو، امنیت اسرائیل را با خطر مواجه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - گادی آیزنکوت، رئیس حزب یشار روز سه‌شنبه پس از اعلام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر توقف کمک‌های امنیتی واشنگتن به اسرائیل تا پایان سال جاری میلادی، رفتار بنیامین نتانیاهو را «خطری واقعی» توصیف کرد.

آیزنکوت گفت: «اینکه نهاد‌های امنیتی اسرائیل همراه با شهروندان آن از طریق رسانه‌ها متوجه تغییر در روابط راهبردی می‌شوند، نشان می‌دهد رفتار بنیامین نتانیاهو تا چه اندازه خطری واقعی است.»

ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود واشنگتن بر اساس توافقی که به گفته او چند ماه پیش با نتانیاهو انجام شده، تا پایان سال جاری میلادی کمک‌های مالی خود به اسرائیل را متوقف خواهد کرد.

شبکه تلویزیونی عبری کان گزارش داد مقام‌های وزارت جنگ و ارتش اسرائیل از این اعلام ترامپ غافلگیر شده‌اند. شبکه ۱۲ اسرائیل نیز گزارش داد وزارت دارایی این رژیم تا زمان اعلام ترامپ از قصد واشنگتن برای توقف کمک‌های نظامی اطلاعی نداشته است.

بر اساس گزارش شبکه ۱۲، کمک سالانه ۳.۸ میلیارد دلاری آمریکا قرار بود بخش مهمی از منابع مالی بودجه نظامی اسرائیل در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ را تأمین کند.

بر اساس یادداشت تفاهمی که سال ۲۰۱۶ امضا شد، آمریکا متعهد شده بود طی یک دوره ۱۰ ساله و تا سال ۲۰۲۸، در مجموع ۳۸ میلیارد دلار کمک نظامی در اختیار اسرائیل قرار دهد.

منبع: خبرگزاری آناتولی