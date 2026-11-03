مدیر فرودگاه شهدای خرم‌آباد از افزایش تعداد پروازهای این فرودگاه به ۶ مورد در هفته با برقراری پرواز جدید شرکت هواپیمایی ماهان ایر در مسیر تهران - خرم‌آباد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - عباس نظری‌زاده سه شنبه شب اظهار کرد: برنامه پرواز شرکت هواپیمایی ماهان ایر در مسیر تهران - خرم‌آباد - تهران از روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در فرودگاه شهدای خرم‌آباد برقرار می‌شود.

وی افزود: برنامه پروازهای این فرودگاه اکنون روزهای شنبه، یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته در مسیر تهران - خرم‌آباد - تهران برقرار است.

نظری‌زاده با اشاره به برنامه‌های توسعه خدمات هوایی استان بیان کرد: پیگیری برای افزایش تعداد پروازها و راه‌اندازی مسیرهای جدید پروازی در فرودگاه شهدای خرم‌آباد ادامه دارد.

ازسرگیری پروازها پس از هشت ماه وقفه

پروازهای مسافربری فرودگاه شهدای خرم‌آباد پس از حدود هشت ماه وقفه ناشی از شرایط جنگی و آسیب‌های واردشده به فرودگاه، از دوم آبان ۱۴۰۵ با برقراری مسیر تهران - خرم‌آباد و بالعکس توسط شرکت هواپیمایی ماهان ایر از سر گرفته شد.

براساس برنامه اولیه، پروازهای این مسیر روزهای شنبه و سه‌شنبه هر هفته انجام می‌شد و با افزایش پروازهای برنامه‌ای، روند بازگشت خدمات هوایی منظم و توسعه ارتباط هوایی لرستان با سایر مناطق کشور ادامه دارد.

منبع: روابط عمومی فرودگاه خرم‌آباد

برچسب ها: فرودگاه ، لرستان
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