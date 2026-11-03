باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در دیدار اعضای انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، ضمن بررسی چالش‌ها و موانع پیش‌روی فعالان این حوزه، از پیگیری مشکلات ارزی و بانکی صادرکنندگان با همکاری بانک مرکزی خبر داد.

وی در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشور در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی اظهار داشت: خدمات فنی و مهندسی با برخورداری از دانش فنی، توان مهندسی و ظرفیت‌های تخصصی شرکت‌های ایرانی، می‌تواند نقش مؤثری در توسعه بازار‌های هدف، افزایش صادرات خدمات و ارتقای سهم این بخش در مجموع صادرات غیرنفتی کشور ایفا کند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بخشی از چالش‌های فعالان این حوزه، به‌ویژه در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق و همچنین مسائل مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی و تعهدات ارزی، نیازمند بررسی و پیگیری جدی است. سازمان توسعه تجارت ایران این موضوعات را از طریق تعامل با بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط دنبال خواهد کرد.

دهقان دهنوی با اشاره به تشکیل شورای عالی صادرات در سازمان توسعه تجارت ایران به دستور رئیس‌جمهور گفت: ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت این شورا، زمینه رفع موانع و ارتقای توان صادراتی شرکت‌های فعال در این بخش را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور در مراسم روز ملی صادرات نیز وعده‌هایی در خصوص رفع چالش‌های شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی مطرح کردند که پیگیری و عملیاتی شدن این موضوعات در دستور کار سازمان قرار دارد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین بر ضرورت فعال‌تر شدن ظرفیت شورای عالی صادرات تأکید کرد و گفت: در صورت واگذاری اختیارات موضوع ماده ۱۳۸ به این شورا، امکان تصمیم‌گیری و پیگیری مؤثرتر مسائل و مشکلات صادرکنندگان فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت کمیسیون اقتصادی و کمیته ماده ۱۹ برای حل مشکلات فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: این سازوکار‌ها فرصت مناسبی برای برگزاری جلسات تخصصی و بررسی چالش‌های این بخش با بانک مرکزی است و می‌توان از این ظرفیت برای رفع موانع ارزی و بانکی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استفاده کرد.

در این نشست که امیر روشن‌بخش معاون ارتقای کسب و کار‌های بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران نیز حضور داشت، اعضای انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به بیان دیدگاه‌ها، مشکلات و مطالبات خود در زمینه صادرات به‌ویژه بازار عراق، مسائل ارزی و ضمانت‌نامه‌های بانکی پرداختند و راهکار‌های رفع موانع موجود مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: سازمان توسعه تجارت ایران