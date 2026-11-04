باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - ۱۳ آبان روزی که از تبعید امام خمینی (ره) تا قیام خونین دانش‌آموزان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، سه فصل مهم از تاریخ مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی را در خود جای داده است؛ روزی که پیام آن همچنان زنده است: ملت آزاده، زیر بار زور و تحقیر نمی‌رود.

۱۳ آبان؛ سه روایت تاریخی از یک آرمان بزرگ

در حافظه تاریخی ملت ایران، برخی روز‌ها فراتر از یک مناسبت تقویمی، به نماد هویت، مقاومت و اراده ملی تبدیل شده‌اند. سیزدهم آبان یکی از همین روزهاست؛ روزی که سه رویداد سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایران را به یکدیگر پیوند می‌دهد و مفهوم استکبارستیزی را در حافظه جمعی ایرانیان ماندگار می‌کند

نخستین برگ این حماسه به سال ۱۳۴۳ بازمی‌گردد؛ زمانی که امام خمینی (ره) در پی اعتراض به قانون کاپیتولاسیون و آنچه نقض استقلال و عزت ملت ایران می‌دانست، به دستور رژیم پهلوی به ترکیه تبعید شد. اعتراض امام به مصونیت قضایی اتباع آمریکایی، صدای دفاع از حاکمیت ملی و کرامت ایرانیان بود؛ صدایی که نشان داد استقلال یک ملت، موضوعی قابل معامله و چشم‌پوشی نیست.

دومین رویداد در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ رقم خورد؛ روزی که دانش‌آموزان و دانشجویان در اعتراض به سیاست‌های رژیم پهلوی در دانشگاه تهران تجمع کردند و شماری از آنان به شهادت رسیدند. خون دانش‌آموزان شهید، این روز را به نمادی از آگاهی، شجاعت و مسئولیت‌پذیری نسل جوان در برابر ظلم و استبداد تبدیل کرد.

اما سومین واقعه در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر سفارت آمریکا در تهران از سوی گروهی از دانشجویان پیرو خط امام رخ داد؛ رویدادی که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تسخیر لانه جاسوسی شناخته می‌شود و به نقطه عطفی در مناسبات ایران و آمریکا تبدیل شد.

این سه واقعه، اگرچه در شرایط و بستر‌های متفاوت تاریخی اتفاق افتادند، اما در حافظه سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران با مفهوم استقلال‌خواهی و مقابله با سلطه پیوند خورده‌اند.

استکبارستیزی؛ دفاع از حق انتخاب ملت‌ها

استکبارستیزی را نباید صرفاً در شعار‌ها و مناسبت‌ها خلاصه کرد. این مفهوم در بنیادی‌ترین معنا، اعتراض به هرگونه سلطه‌طلبی، تحمیل اراده، مداخله در سرنوشت ملت‌ها و نادیده گرفتن حقوق ملت‌های مستقل است.

تجربه تاریخی ایران نشان داده است که سلطه قدرت‌های بزرگ همواره تنها با ابزار نظامی صورت نمی‌گیرد؛ گاهی فشار اقتصادی، تحریم، جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی، نفوذ فرهنگی و تلاش برای ایجاد اختلاف در جامعه نیز به ابزار‌هایی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات ملت‌ها تبدیل می‌شوند.

از همین رو، استکبارستیزی در جهان امروز ابعاد گسترده‌تری یافته است. ملتی که خواهان استقلال است، باید در عرصه‌های علمی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و فناوری نیز توانمند باشد و اجازه ندهد وابستگی، مانعی در مسیر پیشرفت و تصمیم‌گیری مستقل آن ایجاد کند.

مقابله با سلطه، پیش از هر چیز نیازمند شناخت دقیق واقعیت‌ها، افزایش آگاهی عمومی و تقویت توان ملی است. جامعه‌ای که از تاریخ خود درس می‌گیرد و با تکیه بر دانش، همبستگی و خودباوری حرکت می‌کند، در برابر فشار‌های بیرونی ظرفیت بیشتری برای حفظ استقلال خواهد داشت.

نسل جوان؛ وارثان پرچم آگاهی و مقاومت

یکی از مهم‌ترین پیام‌های ۱۳ آبان، نقش‌آفرینی نسل جوان در تحولات سرنوشت‌ساز کشور است. دانش‌آموزانی که در سال ۱۳۵۷ در مسیر اعتراض به رژیم پهلوی جان خود را از دست دادند، نشان دادند که سن و سال نمی‌تواند مانعی برای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و دفاع از آرمان‌های یک ملت باشد.

امروز نیز دانش‌آموزان و دانشجویان در خط مقدم عرصه‌ای متفاوت قرار دارند؛ عرصه علم، فناوری، جهاد تبیین، تولید دانش و مقابله با تحریف واقعیت‌های تاریخی.

اگر نسل گذشته با حضور در خیابان‌ها و ایستادگی در برابر استبداد، بخشی از تاریخ استقلال‌خواهی ایران را رقم زد، نسل امروز می‌تواند با قلم، اندیشه، تخصص، خلاقیت و تلاش علمی، آینده‌ای قدرتمندتر برای کشور بسازد.

شناخت تاریخ، آگاهی از شیوه‌های سلطه و پرهی از گرفتار شدن در دام شایعات و جنگ روایت‌ها، از مهم‌ترین ضرورت‌های نسل جوان است. استکبارستیزی آگاهانه، نیازمند مطالعه، تحلیل و قدرت تشخیص است؛ نه صرفاً تکرار شعارها.

جنگ روایت‌ها؛ جبهه جدید تقابل با ملت‌ها

در دنیای امروز، میدان تقابل قدرت‌ها تنها به مرز‌های جغرافیایی و عرصه‌های نظامی محدود نیست. رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، جریان‌های خبری و ابزار‌های نوین ارتباطی به میدان مهمی برای رقابت روایت‌ها تبدیل شده‌اند.

یکی از اهداف جنگ شناختی، تأثیرگذاری بر باورها، تضعیف اعتماد عمومی، بزرگ‌نمایی مشکلات، تحریف واقعیت‌ها و ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت است.

در چنین شرایطی، مقابله با جنگ روایت‌ها مستلزم اطلاع‌رسانی دقیق، شفافیت، نقد منصفانه، ارتقای سواد رسانه‌ای و پرهیز از انتشار اخبار تأییدنشده است.

باید پذیرفت که دفاع از استقلال کشور تنها با بیان دستاورد‌ها محقق نمی‌شود؛ بلکه پذیرش کاستی‌ها، پاسخ‌گویی مسئولانه، مبارزه با فساد، تقویت عدالت اجتماعی و تلاش برای حل مشکلات مردم نیز از ارکان مهم حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.

هیچ ملتی با نادیده گرفتن مشکلات خود قدرتمند نمی‌شود. قدرت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که جامعه با شناخت چالش‌ها، برای عبور از آنها اراده و برنامه داشته باشد.

استقلال اقتصادی؛ حلقه تکمیل‌کننده استکبارستیزی

یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مقابله با سلطه، اقتصاد است. کشوری که برای تأمین نیاز‌های اساسی خود به دیگران وابسته باشد، در شرایط فشار خارجی با آسیب‌پذیری بیشتری مواجه خواهد شد.

حمایت از تولید داخلی، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه زیرساخت‌های صنعتی، اصلاح نظام اقتصادی، مبارزه با رانت و فساد و ایجاد فرصت‌های برابر برای فعالیت اقتصادی، از ضرورت‌های تقویت استقلال کشور است.

استقلال اقتصادی به معنای قطع ارتباط با جهان نیست؛ بلکه به معنای حضور مقتدرانه، هوشمندانه و عزتمندانه در تعاملات بین‌المللی است؛ حضوری که در آن منافع ملی و حقوق مردم قربانی زیاده‌خواهی دیگران نشود.

شعار استکبارستیزی زمانی در زندگی مردم معنا و اثر بیشتری پیدا می‌کند که در کنار آن، مسئولان برای کاهش مشکلات معیشتی، ایجاد اشتغال، مهار تورم و افزایش قدرت اقتصادی جامعه نیز تلاش مؤثر داشته باشند.

وحدت ملی؛ سدی در برابر زیاده‌خواهی دشمنان

یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر کشور، وحدت و همبستگی ملی است. اختلاف سلیقه‌ها، دیدگاه‌های سیاسی و تفاوت‌های اجتماعی، واقعیت طبیعی هر جامعه‌ای هستند؛ اما آنچه اهمیت دارد، حفظ منافع مشترک و جلوگیری از تبدیل اختلافات به شکاف‌های عمیق و آسیب‌زا است.

استقلال ایران متعلق به یک جریان، گروه یا سلیقه خاص نیست. همه ایرانیان، با هر قومیت، زبان، مذهب و گرایش فکری، در حفظ امنیت، تمامیت ارضی و آینده کشور سهم دارند.

۱۳ آبان می‌تواند فرصتی برای بازخوانی همین حقیقت باشد که دفاع از منافع ملی، نیازمند همدلی، گفت‌و‌گو، مشارکت عمومی و احترام به حقوق شهروندان است.

جامعه متحد، جامعه‌ای نیست که در آن همه یکسان بیندیشند؛ بلکه جامعه‌ای است که با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، بر سر اصول بنیادین استقلال و منافع ملی به تفاهم و همکاری برسد.

از حافظه تاریخی تا مسئولیت امروز

امروز، بیش از چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پیام ۱۳ آبان همچنان نیازمند بازخوانی و تبیین است. جهان تغییر کرده، ابزار‌های سلطه پیچیده‌تر شده و مناسبات قدرت در عرصه بین‌المللی شکل‌های تازه‌ای به خود گرفته است؛ اما مسئله استقلال، حق تعیین سرنوشت و مقابله با زورگویی همچنان از موضوعات مهم روابط بین‌الملل است.

باید مراقب بود که استکبارستیزی به یک مراسم تکراری و محدود به چند شعار تبدیل نشود. این آرمان زمانی زنده و اثرگذار باقی می‌ماند که در رفتار اجتماعی، عملکرد مسئولان، نظام آموزشی، سیاست‌های اقتصادی و مناسبات فرهنگی کشور نمود پیدا کند.

دفاع از استقلال، مستلزم تقویت علم و فناوری است؛ دفاع از عزت ملی، بدون عدالت و مبارزه با فساد کامل نمی‌شود و ایستادگی در برابر فشار خارجی، بدون انسجام داخلی و رضایت عمومی پایدار نخواهد بود.

۱۳ آبان به ما یادآوری می‌کند که تاریخ را ملت‌هایی می‌سازند که برای سرنوشت خود مسئولیت می‌پذیرند، در برابر تحقیر سکوت نمی‌کنند و برای ساختن آینده‌ای بهتر از توان و ظرفیت‌های خود بهره می‌گیرند.

فریاد استقلال، رسالت همیشگی ملت ایران

سیزدهم آبان، روز تجدید عهد با آرمان استقلال، آزادی و عزت ملی است؛ روزی برای گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز، بازخوانی مبارزات تاریخی ملت ایران و تأکید بر ضرورت مقابله با هرگونه سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی.

امروز نیز پیام این روز روشن است: استقلال با شعار به دست نمی‌آید و با بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی حفظ نمی‌شود. استقلال نیازمند علم، آگاهی، اقتصاد توانمند، عدالت، وحدت ملی و مسئولیت‌پذیری است.

ملت ایران در طول تاریخ معاصر خود نشان داده است که خواهان برخورداری از حق انتخاب، حفظ کرامت انسانی و تعیین مستقل سرنوشت خویش است. این خواسته، نه محدود به یک نسل است و نه وابسته به یک مقطع تاریخی.

۱۳ آبان، صدای تاریخی یک ملت برای زندگی عزتمندانه است؛ صدایی که از گذشته برخاسته، در امروز طنین‌انداز شده و مسئولیت ساختن فردایی مستقل‌تر و آبادتر را بر دوش نسل‌های آینده گذاشته است.

۱۳ آبان، فقط یک روز نیست؛ یادآور این حقیقت است که استقلال، عزت و آزادی ملت‌ها با آگاهی، اتحاد و ایستادگی پاس داشته می‌شود.