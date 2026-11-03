باشگاه خبرنگاران جوان- سید مصطفی آذرکیش شامگاه سه‌شنبه در آیین تجلیل از نخبگان و سرآمدان تعلیم و تربیت استان سمنان در سالن شهید مطهری (ره) با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، با تاکید بر ضرورت تحول در شیوه‌های یاددهی و یادگیری، بیان کرد: آموزش‌ها باید خلاقانه، نوآورانه و مساله‌محور باشند و از محدود شدن به حفظ مطالب و کسب نمره فاصله بگیرند. دانش‌آموزان باید کار گروهی، فعالیت‌های تیمی، خلاقیت، نوآوری و مهارت حل مساله را از دوران تحصیل تمرین کنند تا بتوانند در آینده برای مسایل جامعه راهکار‌های موثر ارایه دهند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش دانش‌آموزان نخبه را سرمایه‌های ارزشمند کشور دانست و افزود: امروز نوبت دانش‌آموزان است که در روستا، شهر، منطقه و استان خود تاریخ‌ساز باشند و با ارایه راه‌حل برای مسایل جامعه، در کاهش مشکلات مردم و ارتقای اقتدار و پیشرفت کشور نقش‌آفرینی کنید.

وی افزود: توجه به استعداد‌های متنوع دانش‌آموزان، به معنای ریل‌گذاری برای پیشرفت کشور است و وزارت آموزش و پرورش مصمم به زمینه‌سازی برای شناسایی، هدایت و شکوفایی ظرفیت‌های مختلف نسل آینده است.

توجه به رشد متوازن دانش‌آموزان

آذرکیش با تاکید بر اینکه نخبه تراز نظام تعلیم و تربیت، فقط در یک بعد علمی تعریف نمی‌شود، افزود: هدف رشد متوازن دانش‌آموزان در ساحت‌های شش‌گانه تعلیم و تربیت شامل تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی، زیبایی‌شناختی و هنری، اقتصادی و حرفه‌ای و علمی و فناورانه است؛ چراکه پرورش نسلی توانمند، مسوولیت‌پذیر و متعهد، نیازمند توجه همه‌جانبه به ابعاد وجودی دانش‌آموزان است.

وی با اشاره به افتخارآفرینی دانش‌آموزان ایرانی در عرصه‌های علمی و ورزشی جهان، کسب مدال‌های ارزشمند در المپیاد‌های علمی بین‌المللی و موفقیت در رشته‌های مختلف ورزشی را نشانه ظرفیت‌های گسترده استعداد‌های ایرانی برشمرد و بر ضرورت فراهم‌سازی فرصت‌های یادگیری متنوع برای شکوفایی این توانمندی‌ها تاکید کرد.

عبور از مصرف‌کننده فناوری به تولیدمحوری

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه دانش‌آموزان باید از مرحله مصرف‌کننده فناوری به تولیدکنندگان ابزار‌ها و محصولات نوین فناورانه تبدیل شوند، اظهار کرد: نسل امروز نسل هوش مصنوعی، پلتفرم‌های ابری و واقعیت مجازی است و دانش‌آموزان باید با شناخت صحیح تحولات فناوری، مهارت استفاده خلاقانه و تولیدمحور از این ظرفیت‌ها را کسب کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های سمنان در حوزه آموزش دیجیتال و هوش مصنوعی، این استان را از مناطق پیشرو در این زمینه برشمرد و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های فناوری و فراهم‌سازی فرصت‌های مناسب برای توسعه مهارت‌های نوین دانش‌آموزان تاکید کرد.

جایگاه برتر آموزش‌وپرورش سمنان

استان سمنان دیار فرهنگ، ایمان، علم و اخلاق است و حضور در جمع دختران باهوش و پسران پرتلاش این سرزمین، مایه خرسندی و انگیزه‌بخش برای خادمان نظام تعلیم و تربیت است.

وی با قدردانی از همراهی خانواده‌ها و حمایت مسوولان استان از مجموعه آموزش و پرورش، تصریح کرد: خانواده‌ها از ارکان اصلی و تاثیرگذار در نظام تعلیم و تربیت هستند و موفقیت دانش‌آموزان در کنار تلاش‌های معلمان و برنامه‌ریزی مسوولان، مرهون حمایت و همراهی ارزشمند والدین است.

نزدیک به ۱۰ هزار فرهنگی در استان سمنان، میبانی و تعلیم و تربیتِ ۱۲۷ هزار و ۷۱۴ دانش‌آموز را در یک‌هزار و ۳۹ مدرسه و ۶ هزار و ۱۱ کلاس درس بر عهده دارند و پنج دانش‌آموز در جمع ۲۰ رتبه برتر کشور در سال ۱۴۰۵ قرار گرفتند.

طی آیین تجلیل از نخبگان و سرآمدان تعلیم و تربیت استان سمنان با حضور محمدجواد کولیوند استاندار سمنان، از دانش‌آموزان برگزیده و فرهنگیان فرهیخته در عرصه‌های علمی، قرآنی، فرهنگی، هنری، ورزشی و کنکور سراسری تجلیل شد.