باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه کاردار نروژ را در مسکو احضار کرد. این اقدام در اعتراض به تصمیم اسلو برای توقیف اموال روسیه در نروژ به درخواست شرکت‌های اوکراینی صورت گرفت.

وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «از اسلو خواستیم بدون هیچ قید و شرطی به قوانین بین‌المللی، از جمله مفاد پیمان اسپیتسبرگن، پایبند باشد؛ پیمانی که دسترسی آزاد شهروندان کشور‌های عضو به این مجمع‌الجزایر را تضمین می‌کند؛ حقی که در حال حاضر به دلیل توقیف کشتی مذکور به‌شدت محدود شده است.»

مسکو همچنین اعلام کرد برای لغو تصمیم توقیف اموال روسیه تلاش خواهد کرد و به اعضای خدمه کشتی توقیف‌شده کمک خواهد رساند.

منبع: تاس