حجت الاسلام رحیمی صادق با اشاره به اهمیت طرح پژوهشی «همسفر: خوشه چینی از ادراک و اراده مردم مبعوث»، گفت: آنچه ارزش این کار را ارتقا داده، حوزوی بودن آن است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم رونمایی از طرح پژوهشی «همسفر: خوشه چینی از ادراک و اراده مردم مبعوث»، با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدهادی رحیمی صادق مدیر حوزه علمیه استان تهران، حجت الاسلام والمسلمین تقی زاده رییس سازمان دارالقرآن الکریم، نظری مسئول خانه اندیشه ورزان جوان، سید احمد عبودتیان مسئول قرارگاه فرهنگی خاتم الاوصیا و حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا قاسمیان عضو هیئت امنای مدرسه علمیه مشکات و حجت الاسلام والمسلمین کربلایی جعفر محمد در این مدرسه علمیه برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدهادی رحیمی صادق مدیر حوزه علمیه استان تهران در این مراسم با اشاره به اهمیت کار پژوهشی «همسفر: خوشه چینی از ادراک و اراده مردم مبعوث»، اضافه کرد: آنچه ارزش این کار را ارتقا داده است حوزوی بودن آن است.

مدیر حوزه علمیه استان تهران در ادامه با طرح سوالی، پیشنهاد داد که این گونه طرح‌های پژوهشی با یک جهت دهی مختصر صورت گیرد و نمونه‌های آن نیز با دقت و جامعیت بیشتری انتخاب شود.

وی در ادامه با طرح ابن سوال که آیا کار‌های پژوهشی همچون اثر پژوهشی «همسفر: خوشه چینی از ادراک و اراده مردم مبعوث» را می‌شد یک دهه یا دو دهه قبل انجام داد، اضافه کرد: نتیجه این کار ارزشمند به این دلیل که در زمان بعثت ملت ایران انجام گرفت، بسیار مهم‌تر شده است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا قاسمیان عضو هیئت امنای حوزه علمیه مشکات در ادامه این مراسم با اشاره به اهمیت طرح پژوهشی «همسفر: خوشه چینی از ادراک و اراده مردم مبعوث»، گفت: فارغ از این نتیجه این اثر معرفتی و علمی، خود این کار بسیار ارزشمند است و ما در مدرسه علمیه مشکات مرتبا با بهره مندی از اساتید مجرب و مرکز تخصصی و مدیریت دغدغه‌مند، چنین طرح‌های پژوهشی را انجام می‌دهیم.

عضو هیئت امنای حوزه علمیه مشکات افزود: باید تلاش کرد اثر پژوهشی «همسفر: خوشه چینی از ادراک و اراده مردم مبعوث» به یک مطالبه و خواسته مردمی تبدیل شود

حجت الاسلام والمسلمین امیرحسین صفاریان مدیر پروژه همسفر و دبیر گروه قرآن و حکمرانی حوزه علمیه مشکات با اشاره به ابعاد وسیع این اثر پژوهشی، خاطرنشان کرد: آنچه در انجام این طرح پژوهشی بسیار مهم است رویکرد حوزوی، علمی و نتایج معنادار آن است. نام این طرح پژوهشی نیز از نخستین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی اخذ شده است.

دبیر گروه قرآن و حکمرانی حوزه علمیه مشکات گفت: رویکرد ما در اثر پژوهشی «همسفر: خوشه چینی از ادراک و اراده مردم مبعوث» این بود که تحلیل دقیق و معنادار ارائه دهیم. امام دقت و جدیت را به کار گرفتیم تا نتایج این پژوهش کاملا معنادار و قابل تعمیم و مورد استفاده نظام جمهوری اسلامی باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا مومنی مدیر مرکز تخصصی حوزه علمیه مشکات در ادامه این مراسم با اشاره به دقت زیاد در انجام نمونه گیری طرح پژوهشی «همسفر: خوشه چینی از ادراک و اراده مردم مبعوث»، گفت: مرکز تخصصی مدرسه علمیه مشکات سعی می‌کند پژوهش‌های مورد نیاز را به صورت دقیق انجام دهد و الحمدالله این پژوهش‌ها ناظر به رفع نیاز‌های نظام جمهوری اسلامی و جامعه ایرانی انجام می‌شود.

مدیر مرکز تخصصی حمله علمیه مشکات در ادامه با بیان اینکه این مدرسه علمیه در سال ۱۳۸۸ و با هدف پیگیری مطالبات امام شهید تاسیس شد، خاطرنشان کرد: ابن مدرسه با همین رویکرد، این اثر پژوهشی را طراحی و انجام داد.

وی گفت: طرح پژوهشی «همسفر: خوشه چینی از ادراک و اراده مردم مبعوث» پیرو نخستین پیام حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی که فرمودند: «با حضور در کنار مردم در تاکسی‌ها از نزدیک، از دیدگاه‌های مردم مطلع می‌شود» آغاز شد و نتایج آن امروز با حضور جمعی از مدیران حوزوی، تبلیغی و قرآنی در مدرسه علمیه مشکات، ارائه شد.

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا قربانی مسئول پژوهشی طرح «همسفر: خوشه چینی از ادراک و اراده مردم مبعوث» در این مراسم به ارایه جامع و کامل این طرح متفاوت و خلاقانه پژوهشی پرداخت و به تبیین چگونگی شکل گیری و نتایج این کار پژوهشی پرداخت.

بنا بر این گزارش، رونمایی از طرح پژوهشی «همسفر: خوشه چینی از ادراک و اراده مردم مبعوث» با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدهادی رحیمی صادق مدیر حوزه علمیه استان تهران، حجت الاسلام والمسلمین تقی زاده رییس سازمان دارالقرآن الکریم، سید احمد عبودتیان مسئول قرارگاه فرهنگی خاتم الاوصیا، نظری مسئول خانه اندیشه ورزان و حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا قاسمیان عضو هیئت امنای حوزه علمیه مشکات و حجت الاسلام والمسلمین محمد کربلایی جعفر مدیر حوزه علمیه مشکات، بخش پایانی این مراسم بود.

منبع: حوزه علمیه