تهیه‌کننده «دونقطه» گفت: از روز اول به خودمان قول دادیم که نقش پلیس زبان را بازی نکنیم؛ یعنی نمی‌خواستیم بگوییم این کلمه صحیح و این کلمه غلط است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مجید ظریف، تهیه‌کننده «دونقطه» از رویکرد ایجابی برنامه برای پاسداری از زبان فارسی گفت و بیان کرد: از روز اول به خودمان قول دادیم که نقش پلیس زبان را بازی نکنیم؛ یعنی نمی‌خواستیم بگوییم این کلمه صحیح و این کلمه غلط است. رویکرد ما در «دونقطه» ایجابی بوده است. یعنی احساس کردیم اگر شیرینی و جذابیت زبان فارسی در ذهن مخاطب ما قلاب شود، مخاطب خودبه‌خود از فرهنگ بیگانه فاصله می‌گیرد.

ظریف در واکنش به به‌کارگیری اصطلاحات فضای مجازی در بین نسل زد گفت: اگر نوجوان و جوان ما در فضای مجازی از واژگان دیگری استفاده می‌کند، بخاطر احساس نزدیکی با آن واژگان بوده و تصور می‌کند می‌تواند با آن واژگان حس خود را بهتر بیان کند. از آنجایی که شیرینی زبان فارسی را کامل نچشیده، به زبان بیگانه رجوع می‌کند. ما تلاش می‌کنیم شیرینی زبان فارسی را به مخاطب یادآوری کنیم.

تهیه‌کننده «دونقطه» در پاسخ به این سوال که صرفاً افرادی که دستی در شعرخوانی دارند، شرکت‌کنندگان برنامه هستند؟ توضیح داد: الزاماً افرادی که خوب شعر و شاهنامه می‌خوانند، جزو شرکت‌کنندگان برنامه نیستند؛ چراکه زبان متعلق به همه است. ما در برنامه در ساحت زبان ایستاده‌ایم، نه فرهیختگی. یعنی ما در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که بتوانیم کلمه بسازیم. 

وی خاطرنشان کرد: برای نمونه یکی از بازی‌های انجام شده بازی بغلی‌بگیر است، که افراد باید کلمه بسازند. یک تحقیق بسیار معروفی به‌نام مسئله ۳۰ میلیون کلمه است. این تحقیق ثابت می‌کند کسانی که در طول ۱۲ سال ابتدای زندگی‌شان بیش از ۳۰ میلیون کلمه شنیده‌اند، آدم‌های موفق‌تری هستند. به همین دلیل مادری که با فرزندش بیشتر صحبت می‌کند، قصه بیشتری می‌گوید، به آینده فرزندش و توسعه زبانی او کمک می‌کند.

برچسب ها: زبان فارسی ، شبکه دو ، نیما کرمی
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