باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال گل گهر سیرجان در دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا امروز (چهارشنبه) ساعت ۱۷:۱۵ در عشق آباد ترکمنستان برابر تیم فوتبال آراکاداغ صف آرایی می‌کند.

تیم‌های گل گهر و آرکاداغ در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که بازی رفت این ۲ تیم با تساوی بدون گل به پایان رسید و فرزین گروسیان یک مهار دیدنی داشت و توپ را از روی خط دروازه دور کرد. ضمن اینکه مالکیت توپ گل گهر تقریبا دو برابر حریف بود، اما امید به گل حریف بیشتر بود. گل گهر یک شوت هم در چارچوب نزد!

شاگردان مهدی رحمتی از ۳ بازی دور رفت ۲ امتیاز به دست آوردند و بدون گل زده در انتهای جدول گروه B لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا قرار گرفته‌اند. آنها محکوم به برد در بازی امروز هستند تا همچنان شانس صعود به مرحله بعدی را داشته باشند.

۳ بازیکن گل گهر شامل سیامک نعمتی، محمدحسین جمالی و ماهان افروزیان در حالی مجوز ورود به ترکمنستان را دریافت نکردند که مهدی رحمتی در نشست خبری قبل از بازی به این موضوع اشاره و بیان کرد که عدم صدور روادید برای ۳ بازیکن تیمم غیر قابل هضم است.

علی حسنی، مسیح زاهدی، مهدی گودرزی، احسان حسینی، علیرضا احسانی‌فر و مجتبی فخریان به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم‌شان در این بازی نیستند. همچنین نوید عاشوری به دلیل مشکلات شخصی و محمد علی‌نژاد به علت سرماخوردگی در بازی امروز غایب خواهند بود.

در آن طرف، تیم آرکاداغ ترکمنستان با ۴ امتیاز در جایگاه دوم جدول رده بندی گروه B لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا قرار گرفته است.

تیم آرکاداغ با حمایت هواداران خود به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم گل گهر است تا در کورس رقابت با الجزیره در صدر جدول باقی بماند.

به هر حال باید دید شاگردان مهدی رحمتی به اولین برد آسیایی خود دست می‌یابند تا امیدوارانه ۲ بازی آینده خود را دنبال کنند یا حذف شده زودهنگام در این رقابت‌ها خواهند بود.