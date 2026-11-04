باشگاه پرسپولیس مدعی شده است که سند مهمی را برای دفاع در پرونده بیفوما در اختیار دارد که خطری تهدیدش نمی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - شکایت باشگاه استقلال خوزستان از باشگاه پرسپولیس به خاطر تیوی بیفوما این روز‌ها به جنجالی‌ترین پرونده حقوقی در فوتبال ایران تبدیل شده است. هر کدام از طرفین دعوا هم دفاعیات خاص خود را دارند.



باشگاه پرسپولیس در دفاعیات حقوقی خود در پرونده تیوی بیفوما به این مسئله اشاره کرده است که ابتدا با بیفوما قرار داد بسته و بعد از آن با باشگاه استقلال خوزستان توافق کرده است که بابت جدایی این بازیکن به آبی پوشان اهوازی پول بدهد. پس توافق مؤخر دو باشگاه درباره جدایی بازیکن، اراده ثانویه و اصلی طرفین بوده است.

ضمن اینکه مدیران باشگاه پرسپولیس برای پرداخت نکردن مبلغ توافق شده با باشگاه استقلال خوزستان دلایلی دارند و آنها مدعی شدند پس از استعلام از سازمان لیگ به آنها اعلام شده که بیفوما قراردادی با استقلال خوزستان ندارد که بابت جدایی بیفوما به این باشگاه اهوازی پولی پرداخت شود.

همچنین پرسپولیسی‌ها برای اثبات این ادعا به پرونده شکایت استقلال خوزستان در کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال استناد می‌کنند. بر اساس این دفاعیات، باشگاه استقلال خوزستان پیش‌تر بابت اجرای توافق‌نامه از پرسپولیس مطالبه وجه کرده بود، اما کمیته وضعیت با رد این دعوا اعلام کرد قراردادی میان بازیکن و باشگاه خوزستانی وجود نداشته که توافق بر سر جدایی آن معتبر باشد.

نکته مهم در استدلال حقوقی پرسپولیس این است که رأی کمیته وضعیت قطعی شده و در مهلت ۲۱ روزه نیز اعتراضی نسبت به آن در دادگاه حکمیت ورزش (CAS) ثبت نشده است.

از سوی دیگر، درباره احتمال طرح دعوا علیه خود بیفوما در مراجع بین‌المللی نیز دفاعیات این بازیکن بر این محور استوار است که مقدمات توافق برای جدایی او با همکاری دو باشگاه انجام شده، اما مرجع رسیدگی‌کننده در فوتبال ایران این موضوع را نپذیرفته است.

در این چارچوب، استدلال حقوقی مطرح‌شده این است که با توجه به رسیدگی قبلی مرجع داخلی و صدور رأی قطعی درباره اختلاف ۲ باشگاه، نباید همان موضوع مجدداً در مرجع بین‌المللی مورد رسیدگی قرار بگیرد.