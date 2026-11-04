مردم انقلابی و همیشه در صحنه سنندج همچنان با حضور در تجمعات شبانه، بار دیگر بر حمایت قاطع خود از نظام مقدس جمهوری اسلامی و تدوام مبارزه  با استکبار تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - سنندج در دویست و چهل و هشتمین شب بعثت مردم،  شاهد حضور پرشور و خودجوش اقشار مختلفت مردم بود که در استمرار تجمعات شبانه خود، با سردادن شعارهای انقلابی، وفاداری عمیق خود را به ارزش‌های انقلاب اسلامی و خط سرخ مقاومت به نمایش گذاشتند. 

این تجمعات مردمی که استمرار حضور آگاهانه شهروندان سنندجی در صحنه‌های دفاع از انقلاب و ارزش‌های آن را نشان می‌دهد، با گذشت ۲۴۸ شب متوالی، همچنان با همان شور و وحدت روزهای نخست ادامه دارد.

حاضران در این اجتماع با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پلاکاردهایی در محکومیت توطئه‌های دشمنان، بر حفظ اتحاد، امنیت پایدار و استمرار مسیر توسعه و پیشرفت کشور تأکید کردند.

مردم سنندج در این تجمع بار دیگر ثابت کردند که با بصیرت و هوشیاری در برابر جنگ روانی و توطئه‌های دشمنان ایستاده و همواره پشتیبان راستین نظام و انقلاب اسلامی هستند.

در این تجمع که در فضایی آکنده از شور انقلابی برگزار شد، شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، انزجار خود را از سیاست‌های خصمانه نظام سلطه و استکبار جهانی به نمایش گذاشتند. همچنین حاضران با در دست داشتن پلاکاردها و پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران، بر استمرار مسیر مقاومت، استقلال و پیشرفت کشور تأکید کردند.

۱۳ آبان در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران یادآور سه رویداد مهم تاریخی شامل تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸ است که هر یک نقطه عطفی در مبارزه ملت ایران با دخالت‌های بیگانگان و استکبار جهانی به شمار می‌روند.

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برچسب ها: کردستان ، تجمعات شبانه ، سنندج ، استکبار ستیزی ، ۱۳ آبان‌
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