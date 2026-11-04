بارسلونا در هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا در خانه اش استون ویلا را مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا تیم فوتبال بارسلونا در ورزشگاه خانگی اش نیوکمپ میزبان استون ویلا اونای امری بود که سه بازی گذشته خود را پیروز شده بود.

بارسایی بازی را تهاجمی آغاز کردند و در دقیقه ۷ لامین یامال گل نخست بازی را زد.

در ادامه بازهم بارسا تیم برتر میدان بود و رافینیا ستاره برزیلی آبی و اناری‌ها در دقایق ۵۲ و ۶۴ گل‌های دوم و سوم تیمش را زد.

درنهایت بارسلونا با نتیجه قاطع ۳ - ۰ از سد استون ویلا گذشت و با ۹ امتیازی شد و به رده دوم جدول صعود کرد.

استون ویلا نیز با ۹ امتیاز در رده سوم قرار گرفته است.