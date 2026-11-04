مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از اجرای نزدیک به ۱۴۱ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - شهرام ملکی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۱۴۱ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید در دست اجراست که پیشبرد این پروژه‌ها با اتکا به منابع اعتباری شامل تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان دنبال می‌شود.

وی افزود: از ابتدای اجرای طرح تاکنون حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان به این پروژه‌ها اختصاص یافته که ۵۲ هزار میلیارد تومان آن در دولت چهاردهم تأمین شده است. مشارکت مردم و همکاری مجموعه شبکه بانکی نیز موجب شده پروژه‌ها به میانگین پیشرفت مناسبی برسند.

ملکی با اشاره به برنامه‌ریزی برای افتتاح واحدهای مسکونی در دهه فجر امسال تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و سیاست‌های ابلاغی وزیر راه و شهرسازی در جلسات هفتگی، بهره‌برداری از بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید تا دهه فجر در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد: برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده است که در ماه‌های منتهی به دهه فجر، پروژه‌های مختلف به‌تدریج آماده بهره‌برداری شوند و امکان افتتاح واحدها در شهرهای جدید فراهم شود.

تأمین زیرساخت‌های آب و فاضلاب پروژه‌های نهضت ملی مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیگیری تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه‌های مسکن گفت: با پیگیری‌های وزیر نیرو و قائم‌مقام این وزارتخانه، جلسات متعددی با حضور وزیر راه و شهرسازی برای بررسی چالش‌ها و مسائل مربوط به تأمین زیرساخت‌ها، از جمله آب و فاضلاب، برگزار شده است.

وی افزود: موضوع شهرهای جدید به‌عنوان یکی از اولویت‌های این جلسات مطرح و وزارت نیرو پذیرفت تأمین آب پروژه‌هایی را که در برنامه افتتاح دهه فجر قرار دارند، در اولویت قرار دهد.

ملکی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های فاضلاب بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۳ هزار واحد مسکونی در فاز ۷ و سایر فازهای شهرهای جدید با موضوع تأمین زیرساخت‌های مربوطه مواجه هستند که برای رفع این مسئله، سازوکارهای لازم پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه منابع مالی مورد نیاز از محل صندوق تأمین شده است، گفت: تاکنون حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به شرکت فاضلاب جنوب غرب تهران پرداخت شده تا بخش عمده‌ای از اقدامات مربوط به زیرساخت و انتقال آب انجام شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید تأکید کرد: تأمین زیرساخت‌های آب و فاضلاب همچنان در اولویت قرار دارد و با تعامل و همکاری وزارت نیرو تلاش می‌کنیم تمامی پروژه‌هایی که برای افتتاح در دهه فجر برنامه‌ریزی شده‌اند، از نظر زیرساختی نیز در بخش انتقال آب و اجرای شبکه‌های مورد نیاز به آمادگی لازم برسند.