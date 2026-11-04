باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایت پرچم‌های برافراشته و دل‌های خون‌خواه در شب ۱۳ آبان + فیلم

این‌جا، صحن انقلاب است؛ جایی که در شب ۱۳ آبان، پرچم ایران و نام امام حسین (ع) در کنار هم روایتگر پیوند ایمان، وطن‌دوستی و آرمان‌خواهی مردم‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - صحن انقلاب اسلامی حرم مطهر رضوی در شب ۱۳ آبان، میزبان زائران و مجاورانی بود که با شعار‌های انقلابی، یاد شهدا و مطالبه خون‌خواهی، حضوری پرشور را، به تصویر کشیده‌اند.

مطالب مرتبط
روایت پرچم‌های برافراشته و دل‌های خون‌خواه در شب ۱۳ آبان + فیلم
young journalists club

مسیرهاوبرنامه‌های راهپیمایی ۱۳ آبان در یزد

روایت پرچم‌های برافراشته و دل‌های خون‌خواه در شب ۱۳ آبان + فیلم
young journalists club

راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان در «زیرکوه» + فیلم

روایت پرچم‌های برافراشته و دل‌های خون‌خواه در شب ۱۳ آبان + فیلم
young journalists club

تبلور حضور طبسی‌ها در سی و نهمین راهپیمایی ۱۳ آبان

پربیننده‌ترین‌ها
نویسنده یهودی: پاسخ ایران به تجاوز، محدود به مرز‌های جغرافیایی نیست + فیلم
۶۴۸

نویسنده یهودی: پاسخ ایران به تجاوز، محدود به مرز‌های جغرافیایی نیست + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۵
سونامی آبی علیه ترامپ؛ هزینه جنگ‌افروزی علیه ایران + فیلم
۵۸۳

سونامی آبی علیه ترامپ؛ هزینه جنگ‌افروزی علیه ایران + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۵
چرا امتیاز دادن به آمریکا باعث رفع دشمنی‌اش با ما نخواهد شد؟ + فیلم
۵۳۱

چرا امتیاز دادن به آمریکا باعث رفع دشمنی‌اش با ما نخواهد شد؟ + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۵
جنگ افروزی ترامپ باعث شکست جمهوری خواهان شد؟ + فیلم
۴۶۷

جنگ افروزی ترامپ باعث شکست جمهوری خواهان شد؟ + فیلم

۱۳ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha