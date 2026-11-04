باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سعید زاغری، مشاور رئیس و سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در رادیو اقتصاد با اشاره به اقدامات این ستاد برای مقابله با قاچاق کالاهای سلامت‌محور اظهار کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به جایگاه فرابخشی خود و مسئولیت‌هایی که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده دارد، وظایفی از جمله سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت را دنبال می‌کند.

وی افزود: در همین راستا و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مسئول، کارگروه‌های تخصصی با حضور مجموعه‌هایی که در حوزه‌های مختلف نقش و مسئولیت دارند تشکیل شده است تا تصمیم‌گیری‌ها با مشارکت و هماهنگی مستقیم دستگاه‌های مرتبط انجام شود.

زاغری با بیان اینکه موضوع کالاهای سلامت‌محور در دو کارگروه ستاد پیگیری می‌شود، گفت: کارگروه حمایت از تولیدات داخلی و نظارت بر عرضه کالا در سطح بازار و همچنین کارگروه پیشگیری از قاچاق کالاهای سلامت‌محور، دو مجموعه‌ای هستند که موضوع مقابله با قاچاق این محصولات را دنبال می‌کنند. کارگروه دوم از سال گذشته با تمرکز مستقیم بر پیشگیری از قاچاق کالاهای سلامت‌محور فعالیت خود را آغاز کرده است.

تدوین برنامه جامع مقابله با قاچاق کالاهای سلامت‌محور از سال ۹۵

مشاور رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آغاز برنامه‌های بنیادین مقابله با قاچاق کالاهای سلامت‌محور از سال ۱۳۹۵ تصریح کرد: در آن سال با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه جامع پیشگیری و تشدید مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت‌محور و همچنین شیوه‌نامه اجرایی آن تدوین و تصویب شد.

وی ادامه داد: این برنامه پس از بررسی در کارگروه تخصصی و با مشارکت اعضای اصلی ستاد، در جلسه پانزدهم ستاد به تصویب رسید و وظایف تک‌تک دستگاه‌های عضو در مراحل مختلف پیشگیری و مقابله با قاچاق مشخص شد تا هر دستگاه در مبادی و حوزه مسئولیت خود اقدامات لازم را انجام دهد.

زاغری با اشاره به اهمیت ویژه کالاهای سلامت‌محور بیان کرد: قاچاق این محصولات از دو جنبه اهمیت دارد؛ نخست اینکه مانند قاچاق سایر کالاها موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود و دوم اینکه به دلیل ارتباط مستقیم این محصولات با سلامت مردم، می‌تواند آسیب‌های جدی برای مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به مشارکت دستگاه‌های مختلف در اجرای این برنامه گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی مناطق آزاد، اتاق اصناف و فراجا از جمله دستگاه‌هایی هستند که در این زمینه همکاری دارند. بخش خصوصی نیز در کارگروه‌های مربوط حضور دارد و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌کند.

تشکیل بانک اطلاعاتی کالاهای محرز قاچاق از سال ۱۴۰۰

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشکیل بانک اطلاعاتی محصولات محرز قاچاق از سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: این بانک اطلاعاتی به‌صورت مستمر به‌روزرسانی می‌شود و در حوزه کالاهای سلامت‌محور، وزارت بهداشت از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور وظیفه رصد و جمع‌آوری اطلاعات را بر عهده دارد.

وی افزود: اطلاعات مربوط به برندها و شرکت‌هایی که محصولات آنها به‌صورت قاچاق وارد کشور شده یا به دلایل مختلف مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح نیستند، در این بانک ثبت و به‌روزرسانی می‌شود تا مردم بتوانند پیش از خرید، از وضعیت این محصولات اطلاع پیدا کنند و از خرید و مصرف کالاهای غیرمجاز خودداری کنند.

زاغری با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخل اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات ستاد، تسهیل شرایط برای تولیدکنندگان داخلی و واردات قانونی کالاهایی است که بخشی از نیاز بازار مصرف را تأمین می‌کنند. تلاش ما این است که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، زمینه تأمین نیاز داخلی از مسیرهای قانونی فراهم شود تا مردم کمتر به سمت خرید کالاهای قاچاق سوق پیدا کنند.

وی در ادامه با اشاره به نقش تقاضای بازار در گسترش قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی گفت: یکی از مشکلات مهم در این حوزه، میزان بالای مصرف این محصولات در کشور است. ایران از نظر مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی در رتبه هفتم جهان و پس از عربستان سعودی در رتبه دوم منطقه خاورمیانه قرار دارد.

مشاور رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: زمانی که تقاضای بازار بالا باشد، اما کشور به هر دلیلی نتواند نیاز داخلی را از مسیرهای قانونی تأمین کند، زمینه برای ورود کالا از مسیر قاچاق و همچنین تولید محصولات تقلبی فراهم می‌شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های موجود افزود: تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی، مشکلات ناشی از جنگ و محدودیت منابع و درآمدهای ارزی از جمله عواملی هستند که تأمین قانونی نیاز بازار را با دشواری مواجه می‌کنند. در چنین شرایطی، تقاضا همچنان وجود دارد و برخی افراد برای کسب سود بیشتر به واردات غیرقانونی یا تولید محصولات تقلبی روی می‌آورند؛ اقداماتی که می‌تواند سلامت مردم را به خطر بیندازد.

زاغری با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و فرهنگ‌سازی در این زمینه گفت: دستگاه‌های فرهنگی از جمله صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت آموزش و پرورش باید با برنامه‌ریزی جدی‌تری در زمینه اصلاح سبک زندگی و آموزش مصرف‌کنندگان ورود کنند.