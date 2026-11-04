همزمان با ۱۳ آبان روز دانش آموز جمعی از مردم انقلابی کرمان به دیدار خانواده شهیدان دانش آموز بشری وامیررضا عرب نژاد رفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد -همزمان با ۱۳ آبان وگرامی داشت روز دانش آموز جمعی از مردم انقلابی کرمان ضمن پیاده روی حماسی درب منزل خانواده شهیدان دانش آموز بشری وامیررضا عرب نژاد انجام دادند.

در این حرکت مردمی افراد مختلف با در دست داشتن پرچم ایران وپرچم‌های خونخواهی با حضور درمنزل این شهدا با خانواده این شهدا دیدار وبا سردادن شعار‌هایی حرکت مذبوحانه دشمن درهدف قرار دادن خانواده‌های غیرنظامی ودانشمند کشورمان را محکوم کردند.

مادر خانم مژده اکبری که مادربزرگ دو شهید دانش آموز ، در جنگ رمضان است در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران درخصوص خصوصیات اخلاقی این دو دانش آموز صحبت کرد.

وی با اشاره به اینکه شهیده بشرا عرب نژاد ازجمله دانش آموزانی بود که مراسم جشن تکلیف شان باحضور رهبر شهید انقلاب برگزار شد گفت: نوه‌ام خیلی از این اتفاق خوشحال بود و دائم از خاطره آن روز می‌گفت.

وی تصریح کرد: بشرا دختر به شدت مهربان ومودبی بود و با وجود سن کم از مدت‌ها قبل همیشه به ما می‌گفت دوست دارم شهید شوم، چون دشمن از شهادت ما می‌ترسد.

وی افزود: وی در پایه ششم ابتدایی درس می‌خواند واز نظر هوش ریاضی بسیار عالی بود و جز دانش آموزان درس خوان مدرسه بود از طرفی در فعالیت‌های مدرسه نیز حاضربود وهمیشه به ما می‌گفت هدفش این است وقتی بزرگ شد دانشمندی مفید برای کشورش شود.

خانم مرضیه شهری مادر و مادربزرگ این شهدا می‌گوید: امیررضای شهید ما هم کلاس سوم دبستان بود که او هم هوش بالای ریاضی اش را از پدر دانشمندش به ارث برده بود، خانوادگی شهید زندگی می کردند و شهید شدند.

وی افزود: دخترم شهیده مژده اکبری مادر دو شهید نیز تحصیلات مهندسی داشت، اما ترجیح می‌داد در خدمت خانواده باشد و همیشه می‌گفت وظیفه من این است فرزندان خوب و صالحی برای کشورم تربیت کنم.

وی بیان کرد: دشمن هدفش این است که علاوه بر زیرساخت‌ها ، خانواده دانشمندان و منابع انسانی نخبه را از بین ببرد.

وی افزود: دشمن ما مطمئن باشد ،خون پاک شهدای ما که ۱۹ ماه رمضان درگلزار شهدا کرمان دفن شدند هدر نخواهد رفت و انتقام خواهیم گرفت، چرا که ظلم ماندنی نیست و سختی‌ها می‌گذرد و در انتها شیرینی نصیب مردم می‌شود به شرط آنکه مردم میادین را خالی نکنند و با اتحاد مانع آسیب جدی‌تر به کشور شویم.

وی افزود: شب قبل از اینکه منزل مسکونی دخترم و همراه چند واحد همسایه آنان هدف حمله دشمن مستکبر قرار گیرد به دخترم گفتم حملات دشمن شروع شده است به کرمان برگردید، اما دخترم گفت امکان ندارد ما خیابان را رها کنیم اگر قرار باشد برگردیم باهم برمی گردیم و خانوادگی هم برگشتند و برای همیشه درگلزار شهدا کرمان ماندنی شدند.

خانواده دانشمند شهید حسین عرب نژاد از دانشمندان حوزه فناوری و آی تی درصبح روز ۱۲ اسفندماه با زبان روزه هدف حمله استکباری دشمنان قسم خورده ایران قرار گرفتند ، پیکر این شهدا ۱۹ ماه رمضان در گلزار شهدا کرمان به خاک سپرده شد.